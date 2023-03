So war das wohl nicht geplant: Shazam! 2 floppt am Startwochenende.

Das war wohl nix: Shazam! 2: Fury of the Gods ist schlecht gestartet, also wirklich schlecht: Kein Startwochenende eines kinoexklusiven DCU-Filmes verlief derart miserabel: 30 Millionen weltweit an Einnahmen. Nur Wonder Woman 1984 und The Suicide Squad liefen noch schlechter an.

Aber: Der Vergleich zu diesen beiden Filmen hinkt doch sehr. Denn beide starteten inmitten der Hochphase der Covid19-Pandemie und waren direkt auch als Stream bei HBO Max zu sehen.

Also hätte sich Shazam! 2 die rote Laterne eigentlich verdient, aber die globale Epidemie rettet ihn vor diesem offiziellen Stempel als schwarzes Schaf des ohnehin krisengebeutelten DCUs. Man denke an Geschichten wie Suicide Squad, das erst in seiner Neufassung positiv auffiel.

2:38 Shazam 2: Beim Kampf gegen riesige Drachen vergehen selbst Zachary Levi die Sprüche

Besser ein Ende mit Schrecken als ...

Dass sich da was ändern muss, dachte sich wohl auch DC Studios. Denn 2025 soll die neue Version des DCUs unter Ägide von Writer-Director James Gunn starten. Der DC Studios Co-Chairman und CEO will gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Peter Safran einen Neustart des Universums.

Dieser soll in Zukunft die Comicadaptionen des Unternehmens über die gesamte Bandbreite von Kino und Fernsehen bis hin zum Gaming unter ein Dach bringen. Zum Beispiel sind ein Reboot des Superman-Franchise im Kino oder ein neuer Batman Film geplant.

Schwanengesang des Pre-Gunn DCUs

Allerdings ist das alte DCU noch nicht ganz an seinem Ende: Dieses Jahr werden noch drei Filme im Kino anlaufen. Über einen aus dem Trio sollte sich Sheldon Cooper aus The Big Bang Theory besonders freuen: The Flash , ab dem 23 Juni.

Zudem startet Aquaman and the Lost Kingdom am ersten Weihnachtsfeiertag, dem 25. Dezember. Dazwischen kommt noch am 18. August Blue Beetle . Wobei derzeit nicht bei allen drei Filmen in gleichem Maße gesichert bekannt ist, inwiefern und in welchen Ausmaß sie Verbindungen ins alte oder neue DCU aufweisen.