Nach über 45 Jahren bei Nintendo äußert sich Shigeru Miyamoto zu seinem Ruhestand

Shigeru Miyamoto beschäftigt sich gedanklich intensiv mit seinem Vermächtnis.

Shigeru Miyamoto gilt gemeinhin als einflussreichster Game Designer der Welt und wahrscheinlich müssen wir ihn an dieser Stelle niemandem von euch näher vorstellen. Der Schöpfer beliebter Reihen wie Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong und Pikmin sorgt schon über 45 Jahre lang bei Nintendo für unvergessliche Spielerlebnisse.

Irgendwann wird aber auch Miyamoto das Master-Schwert an den Nagel hängen, auf dem Balkon Pilze mampfen und den vorbeifahrenden Autos Bananenschalen auf die Windschutzscheibe werfen - was man halt im Ruhestand so macht.

Oder etwa doch nicht? In einem Interview mit The Guardian deutet der Nintendo-Guru an, einfach bis zu seinem Ableben weiterzuarbeiten. Außerdem sei ihm sehr wichtig, wie er in Erinnerung behalten wird.

12:08 Nintendo History - Die Geschichte der Mario-Macher

Der Staffelstab wurde bereits übergeben

Seit 1977 arbeitet Shigeru Miyamoto bei Nintendo und seitdem hat er das Unternehmen nachhaltig geprägt - der rote Farbton im Firmenlogo ist zum Beispiel der gleiche wie der von Marios Mütze. Nur eines von vielen kleinen Symbolen, die Miyamotos Vermächtnis auch intern unterstreichen.

Ebenjenes Vermächtnis ist dem Game Designer auch wichtig. Immerhin seien bereits die letzten Super-Mario und Zelda-Spiele größtenteils ohne sein Zutun erstellt worden. Er hoffe, dennoch nicht vergessen zu werden.

Ich bin wirklich dankbar, dass es so viel Energie für die Dinge gibt, an denen ich gearbeitet habe. Andere Leute haben sie [die Spiele] großgezogen und ihnen beim Wachsen geholfen, sodass ich mich in dieser Hinsicht nicht mehr so verantwortlich für sie fühle. […] Ich hoffe wirklich, dass sich zumindest die Teams, mit denen ich zusammenarbeite, an mich als den Schöpfer dieser Dinge erinnern!

Arbeiten bis ans Lebensende

Und was ist nun mit dem Ruhestand? Schließlich haben wir den Artikel mit der Frage eröffnet, ob und wann Shigeru Miyamoto seine dann üppige Freizeit auf der Kartbahn genießt und in seinem Garten die Pikmin herumkommandiert.

Doch offenbar beschäftigt sich das 71-jährige Arbeitstier mit einem alternativen, eher makaberen Karriereende:

Mehr noch als an den Ruhestand denke ich an den Tag, an dem ich umkippe.

Mit Blick auf sein Alter sagt Miyamoto, dass er seine Zukunft in 5-Jahres-Schritten plane und viel darüber nachdenke, an wen ich Dinge weitergeben kann, falls etwas passiert.

Miyamotos neue Liebe für Filme

Auch wenn er kaum noch an neuen Spielen arbeitet, ist Shigeru Miyamoto noch immer mit voller Energie bei der Sache. Was genau macht er heutzutage bei Nintendo?

Ich versuche, einzigartige Möglichkeiten für Nintendo zu finden. Die Art und Weise, wie die Dinge hier funktionieren, ist, dass wir nicht einfach einen Plan haben und ihm folgen, sondern dass wir auf bestimmte Dinge stoßen und von dort aus versuchen, unseren eigenen neuen Weg zu finden.

Was Miyamoto damit vor allem meint, ist der neue Fokus auf Filme. Kein Wunder, schließlich war der Super Mario Bros. Film kommerziell sehr erfolgreich und eine Zelda-Verfilmung ist inzwischen auch bestätigt.

Die Filme, die Vergnügungsparks, ich bin gespannt, was für organische Möglichkeiten sich daraus ergeben. Ich bin noch sehr neu in der [Film-]Industrie und lerne immer noch, aber ich versuche heutzutage, viele Drehbücher zu lesen und zu lernen, wie sie entwickelt werden, um zu sehen, wie wir einzigartige Nintendo-Filme schaffen können.

