Shooter-Klassiker verschenkt: Serious Sam gibt's für kurze Zeit gratis

Ähnlich wie der Epic Store, verschenkt auch GOG immer häufiger Spiele. Da die Abkürzung aber nicht grundlos Good Old Games bedeutet, handelt es sich in der Regel um etwas in die Jahre gekommene Klassiker. Einer dieser kostenlosen Klassiker ist ab sofort Serious Sam: The First Encounter. Ein brachialer Shooter, in dem ihr als Tanktop tragender Muskelmann dutzende Monster mit einer Mini-Gun (oder einer napoleonischen Schiffskanone) niedermäht. Das Spiel erschien 2001.

Ein etwas kurioses Ding, aber immer noch ein Klassiker. Wenn ihr dieses Stück-Videospielgeschichte nachholen wollt und Freude an etwas hirnlose aber dafür um so bombastischer Action empfindet, dann solltet ihr nicht lange zögern.

So bekommt ihr Serious Sam kostenlos:

Das Angebot auf GOG.com gilt nur für exakt 48 Stunden. Die Aktion begann jedoch bereits am 24. August um 14 Uhr und endet demnach am 26. August um 13:59 Uhr. Innerhalb dieser Zeitspanne müsst ihr allerdings nicht viel mehr machen, als euch auf die Store-Seite zu begeben und den großen, grünen "Kostenlos-erhalten"-Knopf drücken. Wäre alles im Leben nur so leicht.

Wie bei allen Spielen, die ihr auf GOG bekommt, wird Serious Sam komplett ohne Kopierschutz angeboten. Ihr könnt wahlweise einfach die Spieldateien runterladen und braucht dann keinen Launcher mehr vorzuschalten. Oder ihr bezieht das Spiel über GOG Galaxy.

Was macht Serious Sam zu einem Klassiker?

Wenn ihr euch heute Serious Sam zulegt, müsst ihr wissen, worauf ihr euch einlasst. 2001 konnte der Shooter mit seiner überdrehten Action, den Horden an Gegnern und dem albernem Humor noch begeistern. Heute wirkt das alles sicherlich etwas weniger imposant.

Trotzdem gelang es dem Spiel, gerade weil es so abgedreht war, viele Spieler zu überzeugen und hat ein ganzes Reihe losgetreten, die bis heute andauert. Im September erscheint Serious Sam 4, in dem noch mehr geballert wird und noch mehr Gegner (bis zu 100.000 gleichzeitig) Sams obercooles Grinsen aus dem Gesicht kratzen wollen: