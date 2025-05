Wie gut kennt ihr euch mit Shootern aus? Testet euer Wissen mit unserem Quiz!

Von Doom zu Golden Eye bis Battlefield: Wie gut kennt ihr euch mit Shootern aus?

Passend zu unseren Top 150 besten Shootern aller Zeiten, wollen wir natürlich nicht nur eure Meinung zu den Platzierungen wissen, sondern gleich mal den Ball zurückspielen und euer Shooter-Wissen etwas mit einem Quiz kitzeln.

Daher haben wir euch 10 Fragen rund um das beliebte Genre erstellt und im folgenden Quiz aufgearbeitet:

Die Fragen sind - passend zur GameStar-Stammleserschaft - quer über die letzten ungefähr 30 Jahr verteilt und fragen euer Wissen weniger zu Fragen in Spielen und mehr zur Entwicklungsgeschichte oder den Besonderheiten ab.

Keine Sorge übrigens, falls ihr nicht alle Fragen gewusst habt oder nur mit einer niedrigen Punktzahl aus dem Quiz geht. Ähnlich lange wie die Zeitspanne im Quiz gibt es auch Artikel auf GameStar.de und im Heft, mit denen ihr euer Shooter-Wissen nochmal auffrischen könnt.

Gebt uns aber auch gerne Feedback, ob ihr die Fragen zu leicht, zu schwer oder vielleicht sogar genau richtig fandet. Und natürlich freuen wir uns, unabhängig vom Ergebnis, wenn ihr uns euren Punktestand in den Kommentaren mitteilt. Anders als bei Günther Jauch und Co. gibts dafür leider kein Preisgeld, aber immerhin das Wissen, dass ihr auf der nächsten (Discord-)Party mit coolen Trivia-Fakten zu Shootern glänzen zu können.

Und sollte euch jetzt so richtig die Quiz-Lust gepackt haben, haben wir euch hier noch einige weitere lustige Quizzes verlinkt. Wer keine Lust auf Rollenspiel-Fragen hat oder mit Kingdom Come, Witcher oder Fallout nichts anfangen kann, findet auf GameStar.de noch viele weitere Rätselartikel. Gebt dazu einfach den Suchbegriff Quiz in unsere Suchleiste ein.

Vorschläge für weiteren Quizzes und Rätselspiele nehmen wir neben Feedback zu diesem hier natürlich auch gerne an. Schreibt uns auch hier gerne weitere Ideen in die Kommentare.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Raten und noch viel mehr Freude mit unserem Ranking der 150 besten Shooter aller Zeiten.