Kingdom Come 2: Überlebt ihr im mittelalterlichen Böhmen? Findet es in unserem Quiz heraus!

Bejubelt euch Jobst für eure Leistung oder klatscht er sarkastisch?

Als Heinrich könnt ihr in Kingdom Come: Deliverance 2 jede Menge Quatsch anstellen. Und müsst nicht mal Konsequenzen erleiden, wenn ihr dabei geschickt genug vorgeht. Aber was, wenn morgen eine Fee mit einem zusammengerollten GameStar-Heft statt Zauberstab durchs Fenster fliegt und euch schnurstracks ins Böhmen des 15. Jahrhunderts befördert?

Gut, eher unwahrscheinlich, aber man soll ja niemals nie sagen! Also bereitet euch lieber auf den Ernstfall vor und prüft mit unserem Quiz, wie gut ihr euch wirklich auskennt. Hier geht’s zu den Fragen:

Gewinnt das Faustrecht?

Wer schon viele Stunden in Kingdom Come 2 versenkt hat, kommt natürlich einfacher zurecht als komplette Neueinsteiger. Aber unser Quiz ist ja auch nicht ganz ernst gemeint, versucht euch einfach mal dran. Im Zweifel lassen sich die meisten Probleme in Heinrichs Welt mit den Fäusten lösen. Oder?

Apropos viele Spielstunden: Falls ihr euch immer noch vor der Hochzeit in Semin drückt, seid ihr damit zwar nicht alleine. Ihr braucht euch aber auch nicht zu sehr zurückhalten, nur weil ihr Angst habt, unterhaltsame Nebenquests zu verpassen. Denn die meisten könnt ihr jederzeit erledigen, auch nach dem Ende der Story.

10:22 Patches, DLCs und Nachfolger: So sieht die Zukunft von Kingdom Come: Deliverance 2 aus

Zur groben Orientierung: Sämtliche Haupt-Missionen auf der ersten Map machen rund ein Drittel der gesamten Geschichte aus. Das bedeutet also, ihr habt noch massenhaft Story vor euch – und denkt dran, dass schon die nächsten großen Releases heraufdämmern, etwa Assassin’s Creed: Shadows.

Andererseits könnte es auch von Vorteil sein, noch ein wenig mit dem Spielen zu warten. Demnächst sollen ja noch drei Features kostenlos nachgeliefert werden: Barber, Pferderennen und Hardcore-Modus.

Schreibt uns gerne in den Kommentaren, wie ihr im Quiz am Ende beurteilt wurdet! Habt ihr das Zeug zum edlen Ritter oder endet euer Abenteuer wohl doch sehr schnell am Pranger?