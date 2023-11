Ein alter Shooter-Rivale von Unreal Tournament kehrt zurück und es gibt erste Bilder

Ein neues Tribes wird gerade entwickelt, und ihr könnt es bald ausprobieren.

Der Release des ersten von Starsiege: Tribes, des ersten Spiels der Shooter-Reihe, ist in einer Woche schon ganze 25 Jahre her. Und pünktlich zum Jubiläum gibt es erste Bilder von einem neuen, noch unbenannten Tribes-Spiel. Falls ihr jetzt schon die Ohren spitzt, haben wir noch mehr gute Neuigkeiten: Denn bald könnt ihr den Titel bereits selbst ausprobieren.

Was ist das für ein Spiel?

Allzu viel ist zu dem neuen Tribes noch nicht bekannt, allerdings verraten uns jetzt die ersten Bilder aus einer frühen Version des Spiels, sowie einige Angaben auf dem offiziellen Discord-Server einige Details, aber seht sie euch selbst an:

Tribes - Erste Bilder aus dem neuen Spiel der Shooter-Reihe ansehen

Das Spiel scheint sich recht eindeutig an vorherigen Titeln wie Tribes: Ascend zu orientieren. Wir bekommen wohl einen Multiplayer-Shooter mit großen, offenen Maps. Hier können wir wahrscheinlich - die richtigen Wege vorausgesetzt - im Affenzahn über die Karte rutschen und mit futuristischen Waffen auf vorbeisausende Gegner schießen. Auch ein Jetpack steht wohl wieder zur Verfügung.

Ob es auch wieder verschiedene Klassen geben wird, lässt sich anhand der Screenshots noch nicht erkennen. Allerdings ist zu sehen, dass wir drei verschiedene Waffen mit uns herumtragen können, und es auf jeden Fall Capture the Flag als Spielmodus geben wird. Falls ihr eine kleine Auffrischung eurer Erinnerungen an Tribes braucht, seht euch doch den Trailer zu Ascend an:

Spieltest noch im November

Schon bald können wir wohl deutlich mehr über das Spiel erfahren. Denn am 29. oder 30. November soll ein großer Playtest starten, dem ihr dann über die (bisher noch nicht vorhandene) Steam-Seite des Spiels beitreten könnt. Genaue Informationen zu Startzeiten und Dauer gibt es aktuell noch nicht, wir halten euch natürlich diesbezüglich auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von den ersten Bildern aus dem neuen Tribes? Gefällt es euch, dass der Shooter sich stilistisch stark am Vorgänger orientiert, oder hättet ihr euch deutlich schickere Grafik gewünscht? Würdet ihr euch dringend ein Spiel zurückwünschen, dass dieselbe Bewegungsfreiheit wie Tribes bietet? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!