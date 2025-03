»Die Hoffnung bleibt« - Shooter wird eingestellt, Fans von Titanfall erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle

Es ist ein Auf und Ab mit Titanfall ... meistens aber eher ein Ab.

Titanfall-Fans haben es wahrlich nicht leicht. Nach dem fantastischen (aber finanziell nicht erfolgreichen) zweiten Teil kam eine enttäuschende Nachricht nach der anderen. Der geplante dritte Teil entwickelte sich während der Arbeiten letztlich zu Apex Legends und Titanfall Online, Titanfall Legends sowie Titanfall Frontline haben nie das Licht der Welt erblickt.

Nun hat sich ein weiteres Mal Ernüchterung in der Community verbreitet … zumindest kurzzeitig: Respawn hat einen geplanten Shooter eingestellt. Das war aber wohl doch kein Titanfall, wie anfangs befürchtet wurde.

Titanfall, Star Wars oder doch etwas anderes?

Was wir wissen: Das Spiel wurde nicht offiziell angekündigt und war bisher nur unter dem Arbeitstitel Inkubationsprojekt bekannt. Der ehemaligen Jobsuche nach zu urteilen, sollte es sich um einen Multiplayer-FPS handeln. Anfang 2024 hat Respawn außerdem das Star-Wars-Spiel Mandalorian abgesägt.

Wieso es vermutlich nicht Titanfall ist: Der Brancheninsider Jeff Grubb behauptet auf X (ehemals Twitter), dass es sich nicht um Titanfall handelt, sondern um ein weiteres Star-Wars-Spiel. Grubb hat sich in den letzten Jahren als verlässliche Quelle etabliert, da es aber keine offiziellen Informationen gibt, solltet ihr dennoch ein wenig Skepsis bewahren.

Zuletzt war von drei Star-Wars-Titeln die Rede: Star Wars Jedi 3 (der Nachfolger von Fallen Order und Survivor), ein Strategiespiel in Zusammenarbeit mit BitReactor und ein Ego-Shooter. Letzteres war vermutlich das gecancelte Mandalorian-Spiel, was wiederum bedeuten würde, dass das Inkubationsprojekt ein viertes Star-Wars-Spiel gewesen wäre. Ihr merkt, ganz eindeutig ist die Sache immer noch nicht.

Respawn hat außerdem ein Spiel in der Pipeline, das von Steve Fukuda geleitet wird. Der war schon Game Director für Titanfall 1 und 2. Das soll jedoch eine gänzlich neue IP sein und ein Titanfall 3 ohne Fukuda, obwohl er noch bei Respawn arbeitet, wirkt unwahrscheinlich.

Es ist auch nur knapp zwei Jahre her, da hat Respawn-CEO Vince Zampella gesagt, er würde ein Titanfall 3 lieben. Letztes Jahr hat Jeff Grubb verlauten lassen, dass er Informationen über ein Spiel im Titanfall-Universum habe, das bei Respawn in Entwicklung wäre.

Letztlich befinden wir uns weiterhin alle im Reich der Spekulationen, was Titanfall 3 und/oder mögliche Spin-Offs betrifft. Auf Reddit zeigen Fans völlig unterschiedliche Reaktionen zu diesem Kuddelmuddel. XxMKxD hat alle Hoffnung verloren , auch Orang_rX kann nicht mehr an eine Fortsetzung glauben: Es sind bereits fast neun Jahre, lasst unsere Taschen packen und heimgehen.

JKhemical schlägt dagegen in eine völlig andere Richtung: Sie haben ihr unangekündigtes Spiel gecancelt… also können sie jetzt damit anfangen, an Titanfall 3 zu arbeiten Baby! Auch Shonoun schreibt Ja, die Hoffnung bleibt!

Am besten bringt es aber iexist_29 auf den Punkt: Ein Titanfall-Fan zu sein, lässt dich über ein Projekt weinen, das vielleicht gar nichts mit dem Franchise zu tun hatte.

Denkt ihr, Respawn wird irgendwann doch noch ein drittes Titanfall-Spiel auf den Markt bringen oder habt ihr die Hoffnung bereits aufgegeben? Oder hättet ihr sowieso mehr Lust auf einen Mandalorian-Shooter gehabt? Vielleicht lacht euch auch ein anderes Respawn-Projekt an? Bei all den gestarteten und abgesägten Projekten verliert man ja leicht die Übersicht. Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!