Titanfall 2: Multiplayer ist nach 7 Jahren offiziell gefixt - und es gibt Anzeichen für mehr Titanfall-Content

Titanfall 2 ist zurück! Jetzt auch ohne Mods.

Der hochgelobte Shooter Titanfall 2 erlebt aktuell einen zweiten Frühling. Erst kürzlich informierten wir euch darüber, dass Spieler in Scharen zurückkehren, weil eine Mod den Multiplayer-Modus wieder zum Leben erweckte. Das enorme Interesse konnte Respawn offensichtlich nicht ignorieren und hat kurzerhand nun ein offizielles Update veröffentlicht, damit ihr online auch ohne Mod wieder gegeneinander mit Mechs antreten könnt.

Jahrelang litt das Spiel an Matchmaking-Problemen. Es war kaum möglich, eine Partie mal ohne Disconnect zu bestreiten - wenn überhaupt eine Runde startete. Jetzt gehören die Probleme aber der Vergangenheit an, genauso wurden laut PCGamer die Loadouts im 1v1 Coliseum Modus geändert. Mittlerweile finden sich wieder über 22.000 gleichzeitige Spieler in Titanfall 2.

Kommt etwa mehr Titanfall 2?

Als wären das nicht schon alleine großartige Nachrichten für Fans, machen die Entwickler nun Hoffnung nach mehr. Im neuen Harbingers Event von Apex Legends verstecken sich in den Patch Notes nämlich am Ende kryptische Zahlen mit dem Zusatz Eingehende Übermittlung…. Betreff: Nessie….

Auf Reddit konnten Fans schon herausfinden, worum es sich dort handelt: Zeitstempel für das Unix-Betriebssystem. Die zeigen die Release-Daten von Titanfall, Titanfall 2 und Apex Legends an.

Da haben sich natürlich jetzt schnell Theorien entwickelt: Kommt doch noch das gecancelte Titanfall 3? Respawns CEO würde eine Fortsetzung auf jeden Fall lieben. Oder wird Apex Legends in einem kommenden Update mit den Mechs aus Titanfall ausgestattet? Noch ist nichts klar, Respawn hat aber offensichtlich noch nicht mit Titanfall abgeschlossen, so viel ist klar.

Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ebenfalls in den Mech einzusteigen, dann solltet ihr euch beeilen: Bis zum 18. September um 20 Uhr ist Titanfall 2 noch um 90 Prozent auf Steam reduziert und kostet somit gerade mal 3 Euro!

Freut ihr euch, dass Respawn Titanfall 2 doch noch nicht abgeschrieben hat oder sollten sich die Entwickler lieber auf Apex Legends konzentrieren? Was denkt ihr, was die Unix-Zeiten bedeuten? Hofft ihr auf eine Ankündigung für Titanfall 3 oder reichen euch wieder regelmäßige Update für den zweiten Teil? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!