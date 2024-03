Titanfall soll zurückkehren, aber nicht so, wie sich das viele Fans wünschen

Fans warten seit Jahren auf Titanfall 3 und das Geduldsspiel wird wohl noch einige Zeit andauern.

Respawn hat sich in den vergangenen Jahren vor allem mit den beiden Star-Wars-Spielen Jedi: Fallen Order und dessen Sequel Jedi: Survivor einen Namen gemacht. Dabei hat das Entwicklerstudio bereits davor eine Shooter-Reihe ins Leben gerufen, auf deren Rückkehr Fans seit Jahren warten.

Wir reden natürlich über Titanfall. Auch über Titanfall 3? Nein, diesen Zahn ziehen wir euch an dieser Stelle direkt, tut uns leid. Dennoch gibt es gute Nachrichten: Ein neues Titanfall soll trotzdem kommen, nur in einer anderen Form.

Ein Spiel im Titanfall-Universum

In der neuesten Episode des YouTube-Formats Game Mess Mornings plaudert der für gewöhnlich gut informierte Brancheninsider Jeff Grubb über ein neues Titanfall-Projekt, dass sich inzwischen bei Respawn in Entwicklung befände.

Das sei zwar nicht der dritte Teil, spiele aber immerhin im gleichen Universum wie die beiden Shooter sowie der Battle-Royale-Ableger Apex Legends.

[…] Soweit ich weiß, ist dieses Spiel, zumindest Stand heute, ein Titanfall-Spiel, es ist im Titanfall-Universum angesiedelt. Aber jeder, mit dem ich spreche, sagt immer […] denkt nicht, dass es Titanfall 3 ist, also ein Spiel mit Online-Multiplayer und einer Einzelspieler-Kampagne. Ich sage dann: Warte mal, was? Was ist das für ein Spiel? Ich weiß es immer noch nicht. […] Und dann werde ich daran erinnert, dass sie an Titanfall 3 im Wesentlichen mit Titanfall Legends gearbeitet haben, das ein Teil von Apex Legends sein sollte, und sie haben dem Projekt den Stecker gezogen, also scheint es sehr unwahrscheinlich, dass sie ihre Strategie ändern und zurückgehen und am Ende tatsächlich Titanfall 3 machen würden.

Derzeit gibt es also keine genauen Infos darüber, was dieses neue Titanfall-Spiel sein soll - aber es soll immerhin eins geben, was für viele Fans ja trotzdem erstmal eine gute Nachricht sein dürfte.

8:09 Wenn ihr Lust auf eine Zeitreise ins Jahr 2016 habt, könnt ihr euch hier nochmal unser damaliges Testvideo zu Teil 2 anschauen.

Ja, was ist denn nun mit Titanfall 3?

Ihr lasst euch nicht von Titanfall 3 abbringen, oder? Na gut, Zeit für ein Recap:

Über das von Jeff Grubb erwähnte Titanfall: Legends haben wir ebenfalls berichtet. Das Projekt fiel Anfang 2023 einigen Umstrukturierungen bei Electronic Arts zum Opfer - so wie kürzlich ein weiteres Respawn-Spiel, nämlich ein noch namenloser Ego-Shooter im Star-Wars-Universum.

Offiziell trug dieses Projekt aber nie den Namen Titanfall 3. Im Laufe des Jahres 2023 ging die Geschichte dann noch hin und her. Im April gab Respawn-Chef Vince Zampella noch zu Protokoll, dass er einen dritten Serienteil lieben würde.

Nur zwei Monate später die Meldung: Titanfall 3 war tatsächlich in Entwicklung - wurde aber schon nach wenigen Monaten wieder eingestellt. Erste Levels sollen bereits spielbar gewesen sein. Fans waren also so nah dran an einer Fortsetzung ihrer geliebten Shooter-Reihe.

Warum ist Titanfall eigentlich so beliebt? Abseits der flotten Multiplayer-Gefechte in schnittigen Mechs, den namensgebenden Titans, überzeugte vor allem der zweite Teil mit einer spektakulären Singleplayer-Kampagne, wie auch unser Test damals lobte.

Kein Wunder also, dass viele Fans eine Fortsetzung in welcher Art auch immer herbeisehnen. Wie steht ihr zu der Shooter-Reihe? Freut ihr euch auf ein neues Titanfall-Spiel, egal in welcher Form? Oder könnte euch nur ein echtes Titanfall 3 wieder zurück auf das Schlachtfeld locken? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!