Neue Marvel-Serie setzt nochmal alles auf Anfang, doch bei Disney Plus landet sie wahrscheinlich nie

Sony schraubt weiter an seinem eigenen Marvel-Universum, aber richtig gut läuft es bisher eigentlich nicht. Erst vergangene Woche startete Madame Web unter vernichtenden Kritiken und einem mauen Einspielergebnis in den Kinos, jetzt wird offenbar auch eine geplante TV-Serie von Problemen geplagt.

Silk wird erneut über den Haufen geworfen

Silk: Spider Society soll das Serien-Flaggschiff für Sonys Spider-Verse ohne Spider-Man werden. Mit der Umsetzung wurde Amazon Prime Video beauftragt, doch jetzt werden für das Projekt offenbar radikale Maßnahmen ergriffen.

Wie The Ankler berichtet, sollen sämtliche Autoren von Silk: Spider Society gefeuert worden sein. Lediglich die Showrunnerin Angela Kang (The Walking Dead) bleibt dem Projekt erhalten, während Chris Lord und Phil Miller (Spider-Man: Into und Across the Spider-Verse) weiter als Produzenten an Bord sind.

Zu Silk kamen bisher Drehbücher zu einer Handvoll Episoden zusammen, der Fortschritt wurde aber durch den großen Hollywood-Streik 2023 ausgebremst. Dem Bericht zufolge will man den Entwicklungsprozess der TV-Serie generalüberholen, während die Geschichte stärker an ein männliches Publikum ausgerichtet wird.

Das könnte mit den mauen Einspielergebnissen von Madame Web zu tun haben:

Was ihr sonst zu Silk: Spider Society wissen solltet

Bei Cindy Moon a.k.a. Silk handelt es sich um eine relativ neue Figur, die 2014 die Bühne der Marvel-Comics betrat. Die Nachwuchs-Heldin wurde von derselben Spinne wie Peter Parker gebissen und verfügt über entsprechend ähnliche Fähigkeiten.

Aktuell sind keine Details zum Cast von Silk: Spider Society bekannt und mit der angeblichen Neuausrichtung der Serie dürften die noch eine Weile auf sich warten lassen. Die Serie soll zumindest in den USA vorerst bei MGM+ anlaufen und später bei Amazon Prime Video landen.

Silk bei Disney Plus? Dass Silk: Spider Society auch bei Disney Plus zum Streaming zur Verfügung steht, ist eher unwahrscheinlich. Das Lizenz-Wirr-War zwischen Sony und Disney und auch die Abgrenzung zwischen Sonys Spider-Verse und dem Marvel Cinematic Universe verkomplizieren die Angelegenheit vor allem für die Zuschauer.

