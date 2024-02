Marvels neue Helden nach den Avengers: Für The Fantastic Four stehen jetzt Cast und Kinostart fest

The Fantastic Four startet unter der Regie von Matt Shakman am 2. Mai 2025 im Kino. Bildquelle: Disney / Marvel Studios

Es ist offiziell: Marvel hat endlich die neuen Fantastic Four für den mittlerweile fünften(!) Film enthüllt, den die Superhelden-Familie spendiert bekommt. Außerdem gibt es interessante neue Infos zum Titel, dem Kinostart, Setting und mehr. Kommen wir gleich zur Sache.

Das sind die neuen Fantastic Four

Monatelang kursierten Gerüchte um die Fantastic Four des Marvel Cinematic Universe durchs Netz, jetzt ist der Cast des Film-Reboots offiziell bekannt. Das neue Superhelden-Team setzt sich aus den folgenden Darstellern zusammen:

Pedro Pascal (The Mandalorian) als Reed Richards/Mr. Fantastic

(The Mandalorian) als Reed Richards/Mr. Fantastic Vanessa Kirby (Mission: Impossible) als Sue Storm/The Invisible Woman

(Mission: Impossible) als Sue Storm/The Invisible Woman Joseph Quinn (Stranger Things) als Johnny Storm/The Human Torch

(Stranger Things) als Johnny Storm/The Human Torch Ebon Moss-Bachrach (The Bear) als Ben Grimm/The Thing

Noch ist nicht bekannt, wer die Rollen der Gegenspieler übernimmt. Hier gehören natürlich Doctor Doom und Galactus zu den prominentesten Widersacher der Fantastic Four.

Ein neuer Titel und Kinostart

Regisseur Matt Shakman (WandaVision, Monarch: Legacy of Monsters) bringt The Fantastic Four am 2. Mai 2025 in die Kinos - womit der Release-Termin mit Thunderbolts getauscht wird. Und ja, ihr habt richtig gelesen: Der neue Superhelden-Film kommt mit einem The vor Fantastic Four daher.

Damit grenzt sich das MCU-Reboot zumindest ein bisschen von den vorangegangenen Kinoversionen ab: der nie veröffentlichte Film von Roger Corman aus dem Jahr 1994, der Zweiteiler von Tim Story von 2005 und 2007 und der große Kino-Flop von Regisseur Josh Trank.

Was ihr sonst zu The Fantastic Four wissen solltet

The Fantastic Four wagt mit seinem Setting für das Marvel Cinematic Universe etwas Neues: Der Film spielt sich in den 60ern ab, im Jahr 1963, um genau zu sein. Außerdem schafft endlich der kleine Roboter Herbie sein Leinwand-Debüt - wie bereits das offizielle Artwork zum Film zeigt.

Die neuen Fantastic Four: Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Vanessa Kirby und Pedro Pascal. Bildquelle: Disney / Marvel

Außerdem orientiert sich The Fantastic Four mit seiner grundlegenden Prämisse wieder etwas mehr an der direkten Comicvorlage: Reed, Sue, Johnny und Ben starten als Astronauten in den Film und erlangen nicht als Wissenschaftler ihre Superkräfte. Die Dynamik der vier Helden soll ebenfalls im Mittelpunkt stehen, The Fantastic Four wird als Familienfilm bezeichnet.

Mehr zur Zukunft des Marvel Cinematic Universe und wann es mit welchen neuen Filmen weitergeht, erfahrt ihr unter den obigen Links. Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli als nächster und einziger MCU-Film 2024 in den Kinos. Auf Disney Plus starten dieses Jahr noch Agatha: Darkhold Diaries, X-Men ‘97 und Your Friendly Neighborhood Spider-Man.