Normalerweise scherzen wir, wenn wir sagen, dass die Entwickler uns bezahlen müssten, um manche Spiele auszuprobieren. Aber jetzt gibt's tatsächlich 1.000 US-Dollar zu gewinnen, wenn ihr den Demo-Download von Metal Eden wagt.

Die Challenge wäre aber gar nicht nötig: Der Singleplayer-Shooter hat uns als Freunde von Doom und Titanfall (Wallruns!) schon richtig viel Laune gemacht. Um euch einen Eindruck zu verschaffen, könnt ihr euch das unkommentierte Gameplay weiter oben anschauen.

Wenn ihr auch noch wissen wollt, was es mit den 1.000 Dollar auf sich hat, dann lest einfach weiter.

Wer schnell ist, wird belohnt

Metal Eden ist ein Science-Fiction-Shooter, der bereits am 6. Mai 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Entwickelt von Reikon Games, den Machern von Ruiner, verspricht der Titel rasante Kämpfe.

Genau diese Geschwindigkeit machen sich die Entwickler jetzt für eine originelle Marketing-Aktion zunutze. Denn wer die Demo besonders schnell abschließt, freut sich über einen Geldsegen: Die drei besten Spieler teilen sich die Gewinnsumme von 1.000 Dollar.

Die Speedrun-Challenge läuft noch bis zum 16. April 2025. Der Rekord lag zum Redaktionsschluss bei 16 Minuten und 41 Sekunden.

Ein vielversprechender Anfang

Die Demo von Metal Eden enthält die beiden ersten Missionen, Zwischensequenzen und Tutorial inklusive. Unser erster Eindruck der Demo fällt positiv aus: Metal Eden überzeugt mit hohem Tempo, intensiven Schießereien und abwechslungsreichem Leveldesign, das Wallruns, Sprungpassagen und Arenakämpfe geschickt kombiniert.

Allerdings nimmt sich die Story-Präsentation sehr ernst - hier muss die Vollversion zeigen, ob das ein Plus- oder Minuspunkt ist. Ihr schlüpft in die Rolle von Aska, einem fortschrittlichen Androiden, der in der künstlichen Stadt Moebius gegen feindliche Maschinen kämpft, um das in Kernen gespeicherten Bewusstsein der Kolonisten zu retten.

Coole Sache: Ihr könnt Kerne aus Feinden herausreißen und wie Granaten zurückwerfen, oder sie für einen besonders starken Nahkampfangriff konsumieren. Dazu gibt's Doppelsprung, Wallruns und schnelle Ausweichbewegung für maximale Mobilität, auch die guten alten Jumppads sind in den Umgebungen verteilt.