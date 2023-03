Neuer Singleplayer-Shooter packt das Tempo und die Mechs aus Titanfall in eine Open World

Echo Point Nova erinnert mit flotten Kämpfen und schwerbewaffneten Mechs auch ein wenig an Titanfall.

Mechs in Spielen sind einfach ein Dauerbrenner. Von Armored Core über Titanfall, MechWarrior oder dem Strategie-Kleinod Into the Breach, begeistern uns die Kämpfe mit oder gegen die mächtigen Maschinen immer wieder. Auch der neu angekündigte Shooter Echo Point Nova lässt uns gegen Mechs antreten und erinnert mit seinen Kämpfen ein wenig an Titanfall.

Was ist Echo Point Nova?

Der Singleplayer-Shooter wird von Greylock Studio entwickelt, die zuvor an das außergewöhnliche Severed Steel veröffentlichten. Dieser Shooter setzte ebenfalls auf rasante Kämpfe, ließ euch aber Waffen nicht nachladen und stattdessen neue einsammeln. In Echo Point Nova verzichtet man auf solch ein Alleinstellungsmerkmal, das Gameplay sieht aber ähnlich aus, wie der erste Trailer zeigt:

1:08 Echo Point Nova: Erster Trailer zum Singleplayer-Shooter mit Mechs und Open World

Neben dem kurzen Gameplay-Eindruck gibt es schon einige Informationen dazu, was Echo Point Nova bieten soll:

Setting: Während eines Routine-Flugs werdet ihr über dem Planeten Echo Point abgeschossen und trefft dort auf eine gierige Söldnertruppe. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz nehmt ihr den Kampf gegen die Soldaten und Mechs der Bösewichte auf. Ob es eine nennenswerte Story gibt, oder ihr euch nur durch Gegnerhorden schießt, bleibt bisher noch offen

Während eines Routine-Flugs werdet ihr über dem Planeten Echo Point abgeschossen und trefft dort auf eine gierige Söldnertruppe. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz nehmt ihr den Kampf gegen die Soldaten und Mechs der Bösewichte auf. Ob es eine nennenswerte Story gibt, oder ihr euch nur durch Gegnerhorden schießt, bleibt bisher noch offen Gameplay: Wie ihr schon im Trailer sehen könnt, setzt ihr euch gegen eure Gegner mit klassischen Schusswaffen wie Pistolen und Sturmgewehren zur Wehr. Ihr seid dabei ziemlich beweglich und rennt, springt und rutscht durch die Gegend, um Gegner an Schwachstellen zu treffen und Angriffen auszuweichen. Wir lernen außerdem neue Fähigkeiten, die im Kampf helfen.

Wie ihr schon im Trailer sehen könnt, setzt ihr euch gegen eure Gegner mit klassischen Schusswaffen wie Pistolen und Sturmgewehren zur Wehr. Ihr seid dabei ziemlich beweglich und rennt, springt und rutscht durch die Gegend, um Gegner an Schwachstellen zu treffen und Angriffen auszuweichen. Wir lernen außerdem neue Fähigkeiten, die im Kampf helfen. Open World: In Echo Point Nova könnt ihr eine offene Welt erkunden, was genau es dort zu entdecken gibt, wissen wir aber noch nicht.

In Echo Point Nova könnt ihr eine offene Welt erkunden, was genau es dort zu entdecken gibt, wissen wir aber noch nicht. Koop: Ihr könnt den Shooter komplett alleine spielen, oder in einer Gruppe von bis zu vier Spielerinnen und Spielern den Kampf gegen die Söldner aufnehmen.

Was macht Echo Point Nova auf euch für einen Eindruck? Gefällt euch die rasante Action und die Kämpfe gegen Mechs und Soldaten? Oder scheitert der Shooter an euch mit seiner eher einfachen Grafik? Habt ihr bereits den ersten Shooter der Entwickler, Severed Steel gespielt und gute Erfahrungen gemacht? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!