Skandal im Football Manager: Eine Liga hat heimlich getrickst und ist jetzt viel stärker, als sie sein dürfte

In der türkischen Süper Lig wurden viele Spielerwerte unfair manipuliert.

Der Football Manager von Sports Interactive gilt eigentlich als ein eher unaufgeregtes Spiel. Klar, auf dem Platz gibt's hier nervenaufreibende Duelle und wenn es mal nicht läuft, könnt ihr in der Kabine in bester Trapattoni-Manier ausrasten - aber das gehört nun mal zum Fußball dazu.

Was leider auch regelmäßig dazu gehört, sind Betrügereien. Erst kürzlich erschütterte ein neuer Wettskandal um die italienischen Profis Zaniolo, Fagioli und Tonali die Fußballwelt. Aber jetzt müssen sich auch die Spieler des Football Manager 2024 mit Manipulation herumschlagen.

So lief der Betrug in der türkischen Süper Lig

Was war passiert? Offenbar haben einige Datenforscher, die für die türkische Süper Lig verantwortlich sind, fies getrickst und ihre Lieblingsspieler viel besser bewertet, als sie es eigentlich verdient hätten.

Dieser Betrug wurde nun auf Reddit offengelegt, nachdem er zuvor bereits in der türkischen FM-Community entdeckt wurde.

So lief der Betrug ab: Im Football Manager gibt es Hunderttausende verschiedene NPCs wie Spieler, Trainer, Physiotherapeuten und mehr, die auf ihren realen Ebenbildern basieren. Deren Werte werden zum Großteil von freiwilligen Helfern festgelegt und anschließend von den Entwicklern ins Spiel eingepflegt.

Mehr zum Thema Wie 784.761 NPCs im Football Manager landen & mit ihren Daten Geld verdient wird von Peter Bathge

Sports Interactive gibt hier nur grobe Grenzen für die Gesamtstärke eines Clubs vor, damit die Datenbank das reale Leben so gut wie möglich widerspiegelt. Bei den über 30 Spielerattributen haben die Scouts aber freie Hand.

Bei diesen ehrenamtlichen Mitarbeitern handelt es sich meist um große Vereinsfans, die jeden Spieler ihres Clubs in- und auswendig kennen. Doch einige schwarze Schafe in der türkischen Liga missbrauchten dieses Vertrauen und loteten die Stärkegrenzen auf unfaire Weise aus. Konkret wurden bei vielen Profis die Werte so unrealistisch verteilt, dass sie im Spiel zu absoluten Topleistungen auflaufen werden.

1:08 Der Football Manager 2024 verrät im Trailer seinen Release

Einige Beispiele: Beim Stürmer Mauro Icardi von Galatasaray Istanbul wurden für einen Angreifer unwichtige Werte heruntergedreht, etwa Einwürfe, Ecken, Manndeckung und Zweikämpfe. Dafür sind die wichtigen Stürmerwerte, etwa Abschluss und Nervenstärke, besser als bei echten Weltstars wie Messi und Mbappé. Ähnlich getunte Werte findet man bei vielen weiteren Stürmern, etwa Vincent Aboubakar von Besiktas Istanbul.

Aber auch im Mittelfeld wurde geschummelt: Amir Hadziahmetovic von Besiktas Istanbul ist in der Realität ein grundsolider Mittelfeldspieler, der letzte Saison jeweils vier Tore und Vorlagen in der vergleichsweise schwachen türkischen Liga verbuchen konnte.

Im FM24 ist er nun ein Spielmacher von internationaler Klasse, mit überragenden Pässen und herausragender Spielübersicht, dessen Einwürfe dafür schlechter sind als jedes Jugendspielers. Seine Gesamtstärke entspricht dabei eigentlich nur der eines Durchschnittsspielers - Losilla (Bochum) oder Mwene (Mainz) haben dieselbe Stärke.

Wirklich gute Spieler, die sich ihr Potenzial verdient haben, findet ihr in unserer großen Talenteübersicht:

Besonders für Spieler, die ihren Spielstand bei einem türkischen Verein beginnen wollen, ist das ärgerlich. Da nur bei einigen Vereinen getrickst wurde, schneiden die Clubs, deren Scouts nicht auf dieses Min-Maxing zurückgegriffen haben, deutlich schlechter ab.

Wie Entwickler Sports Interactive jetzt mit dem Vorfall umgeht, ist bis jetzt nicht bekannt. Womöglich werden die Spielerwerte zum Release am 6. November 2023 noch einmal angepasst. Spätestens zum Winter-Update, in dem die Spieler noch einmal neu bewertet werden, dürfte mit Besserung zu rechnen sein.