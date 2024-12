Skeleton Crew läuft offenbar noch schlechter als The Acolyte - ist eine 2. Staffel in Gefahr?

Diese Nachricht macht Neel traurig. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die neue Star-Wars-Serie ist ein echter Kritiker-Liebling und auch einige Fans können sich dafür begeistern: Skeleton Crew kommt zum Beispiel bei Rotten Tomatoes mit einem Durchschnittswert von stolzen 95 Prozent daher, Zuschauer zücken zumindest eine ordentliche 80.

Wird Skeleton Crew zu wenig geschaut?

Doch es scheint so, als würde der große Ansturm auf Skeleton Crew ausbleiben. Was für diese These spricht? Das Insider-Magazin BespinBulletin beruft sich auf eine Liste von Variety, die im Wochentakt die erfolgreichsten Serien-Releases sammelt. Dort ließ sich die neue Star-Wars-Serie bisher noch gar nicht blicken.

BespinBulletin stellt nun basierend auf dem aktuellen Schlusslicht der Liste - die Thrillerserie The Day of the Jackal bei Sky/Wow - eine Rechnung auf: Bezieht man sich auf die einsehbaren Zahlen, sieht es ganz danach aus, als würde Skeleton Crew nicht einmal an die Quoten von The Acolyte heranreichen.

Damit bangen Fans (zum Beispiel bei Reddit) schon um die Zukunft der neuen Star-Wars-Serie. Denn immerhin wurde The Acolyte mit der Begründung der Stecker gezogen, dass zu wenig Zuschauer bei der ersten Staffel eingeschaltet haben - mit einer Season 2 ist zum aktuellen Zeitpunkt also nicht zu rechnen.

Die Reaktionen von Fans fallen dabei recht eindeutig aus. So wirft man zum Beispiel Disney vor, dass das Marketing zu Skeleton Crew ohnehin zu sehr auf Sparflamme gelaufen sei. In ihrem persönlichen Umfeld sei die Star-Wars-Serie kaum ein Thema und die schwache Performance damit wenig verwunderlich.

1:41 Skeleton Crew: Der erste Trailer verspricht ein ganz anderes Star Wars

Autoplay

Gibt es denn noch Hoffnung für Skeleton Crew?

Beachtet dabei natürlich: Die Rechnung von BespinBulletin liest sich stimmig. Es ist jedoch nicht zu 100 Prozent garantiert, dass die auch genauso zutrifft. Ebenso ist nicht bekannt, was sich Disney von der Performance von Skeleton Crew erhofft und erwartet.

Außerdem könnte sich Skeleton Crew langfristig noch mausern, wie es zum Beispiel schon bei Andor der Fall war. Hier handelt es sich ebenso um einen Kritiker- und Zuschauer-Liebling, der schwach startete, aber im Verlauf der ersten Season immer mehr an Traktion gewann.

Ob Skeleton Crew eine zweite Staffel bekommt, ist im Moment nicht bekannt. Zumindest die Serienschöpfer Jon Watts und Christopher Smith verrieten bereits im Interview mit Collider, dass man mit neuen Folgen planen würde. Und um das Problem der schnell alternden Kinderdarsteller zu umschiffen, würde man dann mit einem Zeitsprung arbeiten.

Keine Kommentarfunktion? Aufgrund des erwarteten hohen Moderationsaufwandes haben wir uns entschieden, die Kommentarfunktion unter diesem Artikel auszuschalten. Wir bitten um euer Verständnis

Staffel 1 von Skeleton Crew umfasst insgesamt acht Episoden. Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), Neel (Robert Timhoty Smith) KB (Kyriana Kratter) haben an der Site von SM33 (Nick Frost) und Jod Na Nawood (Jude Law) also noch ein paar Abenteuer vor sich. Es bleibt spannend, wohin sie ihre Reise durch die Star-Wars-Galaxie noch führen wird.