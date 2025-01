Skeleton Crew: Kommt eine 2. Staffel? Darum müssen Fans aktuell um die Zukunft der Star-Wars-Serie bangen

Ob The Acolyte um eine Staffel 2 verlängert wird, bleibt abzuwarten. Noch steht dazu nichts offiziell fest. Wir verraten aber euch zumindest schon einmal, wie die Chancen dafür stehen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Ihr wünscht euch für Skeleton Crew eine zweite Staffel? Damit seid ihr nicht allein. Auch die Macher träumen davon, die Abenteuer von Wim, Fern, Neel und KB fortzusetzen. Doch darauf hoffen solltet ihr aktuell nicht. Denn um die Quoten der Star-Wars-Serie steht es offenbar schlechter als bei The Acolyte.

Skeleton Crew: Staffel 2 - Das ist der aktuelle Stand

Ob Skeleton Crew eine zweite Season bekommt, ist im Moment nicht bekannt. Disney hat die Star-Wars-Serie bis heute weder offiziell verlängert oder abgesägt. Bis dazu eine konkrete Ansage aufschlägt, müssen sich Fans also erstmal noch gedulden.

Wieso die Chancen eher schlecht stehen

Skeleton Crew läuft schlechter als The Acolyte. So schaffte es die Star-Wars-Serie in den vergangenen Wochen nicht einmal in die Top 10 der meistgeschauten Original-Serien, wie aus einem Bericht von Forbes hervorgeht.

Den Statistiken von Nielsen zufolge kommt Skeleton Crew nicht an 382 Millionen gestreamte Minuten heran, die das Schlusslicht in der entsprechenden Release-Woche im Gepäck hat. Zum Vergleich: The Acolyte kann dafür 488 Millionen Minuten vorweisen, damit liegt Skeleton Crew mehr als 20 Prozent unter diesem Wert.

Währenddessen hatte Disney die Pläne für eine zweite Staffel The Acolyte mit der Begründung verworfen, dass zu wenig Leute dafür eingeschaltet hatten. Und auch The Book of Boba Fett wurde bisher nicht verlängert, deren Premiere im direkten Vergleich auch nur auf 389 geschaute Minuten kommt.

Skeleton Crew ist günstiger als The Acolyte: Was für eine mögliche Verlängerung von Skeleton Crew sprechen könnte, wären die im Vergleich deutlich geringeren Kosten der Star-Wars-Serie:

The Acolyte kostete pro Episode circa 22,5 bi 29 Millionen US-Dollar und kommt damit auf ein Gesamt-Budget von 180 bis 230 Millionen.

Skeleton Crew kostete wiederum pro Folge nur circa 17 Millionen US-Dollar, das finale Budget beträgt entsprechend 136 Millionen.

Außerdem trifft Skeleton Crew auch bei Kritikern sowie Zuschauern einen Nerv: Bei Rotten Tomatoes beträgt die aktuelle Durchschnittswertung 90 Prozent, Fans zücken eine noch immer sehr ordentliche 80. Es bleibt allerdings fraglich, ob das ausreicht, um Disney zu einer Verlängerung der Star-Wars-Serie zu bewegen.

Die Macher von Skeleton Crew träumen von einer Staffel 2

Wenn es nach den Machern von Skeleton Crew ginge, würde definitiv eine zweite Staffel kommen. Schon im Dezember 2024 sprachen die Serien-Schöpfer Jon Watts (Spider-Man: Homecoming, Far From Home, No Way Home) und Christopher Ford (Robot & Frank, Chaos Walking) gegenüber Collider davon, Ideen für neue Folgen zu haben.

Dabei war die Rede davon, dass zwischen Season 1 und 2 ein Zeitsprung liegen müsste. Immerhin würden die Nachwuchs-Darsteller Ravi Cabot-Conyers (Wim), Ryan Kiera Armstrong (Fern), Robert Timothy Smith (Neel) und Kyrianna Kratter (KB) ja sichtbar schnell altern:

Wir haben zu 100 Prozent eine Idee für eine zweite Staffel und wissen, was wir damit machen würden. [...] Mit dem Alter der Kinder tickt eine Uhr und wir wissen, wie alt sie ungefähr wären, sobald mir mit der Arbeit an den neuen Folgen loslegen. [...] Ein [Zeitsprung von drei bis vier Jahren] würde Sinn ergeben. [...] Wir würden es nicht wie bei Stranger Things machen und sagen Jetzt ist der nächste Tag . Das wird nicht passieren.

Kurz vor dem Release von Folge 8 äußern sich Watts im Gespräch mit TechRadar nun erneut dazu:

Wir wollten sichergehen, dass [Staffel 1] einen Anfang, eine Mitte und ein Ende hat, die Zuschauer zufrieden stellen. Aber wenn die Leute mehr Skeleton Crew wollen, wären wir sehr glücklich darüber, dem nachzukommen. Wir träumen [von einer zweiten Staffel]. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten, also sag niemals nie.

Wie geht es mit Star Wars auf Disney Plus weiter?

Am 22. April 2025 läuft Staffel 2 von Andor an. Irgendwann im kommenden Jahr folgt dann noch Season 3 von Star Wars: Visionen. Währenddessen wird auch fleißig an einer zweiten Season für die Ahsoka-Serie gearbeitet. Wann die kommt, ist im Moment allerdings nicht bekannt.

Mehr zur Zukunft von Star Wars bei Disney Plus könnt ihr unter den Links oben nachlesen.