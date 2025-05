Skibidi Toilet: Michael Bay macht kurzen Prozess mit den Gerüchten zur Verfilmung des YouTube-Hits

Michael Bay hat genug von den Skibidi-Toilet-Gerüchten.

Der skurrile YouTube-Hit Skibidi Toilet schien kurz davor, in die oberste Hollywood-Liga aufzusteigen – mit niemand Geringerem als Michael Bay am Ruder.

Doch wer darauf gehofft hat, dass der Mann hinter Action-Blockbustern wie Transformers tatsächlich eine Kino-Adaption des viralen Kopf-aus-der-Toilette-Wahnsinns plant, muss jetzt stark sein: Bay selbst hat die Gerüchte nun offiziell den Abfluss heruntergespült.

Bay vermeidet den Griff ins Klo

In einem Instagram-Video nahm Bay die Gerüchte mit einem Augenzwinkern persönlich auseinander:

Ich habe gestern Abend im Internet gelesen, dass ich etwas inszenieren soll. Ich weiß, was ich inszeniere, aber es ist nicht das, worüber alle reden. [...] Da sind gerade eine ganze Reihe von Filmen. Einer ist in ernsthafter Vorbereitung, einer in der Vorbereitungsphase, einen schreibe ich gerade, einer oder zwei werden produziert, aber in diesem kleinen Stapel ist keiner, auf dem Skibidi steht, also hören wir jetzt einfach mit den Gerüchten auf. OK. Ihr habt es von mir gehört.

Mit anderen Worten: Kein Skibidi Toilet von Michael Bay, keine explodierenden Kloschüsseln auf der großen Leinwand – zumindest vorerst. Die Fans unter euch (falls es die tatsächlich geben sollte) müssen sich also weiterhin mit den chaotischen YouTube Videos begnügen.

Falls ihr gerade überhaupt keine Ahnung habt, was Skibidi Toilet sein soll: Das ist eine absurd schräge und absurd erfolgreiche Meme-Serie, die auf YouTube durch kurze, hyperaktive Videos in der Source Engine rund um einen singenden Kopf in einer Toilette bekannt wurde.

