»Ich wollte nur ein neues Black Flag« - Skull and Bones kommt bei vielen Fans bisher nicht gut an

Skull and Bones wird bereits in der Beta unter Beschuss genommen.

Wie turbulent die Entwicklung von Skull and Bones verlief, dürfte inzwischen den meisten Spielerinnen und Spielern bekannt sein. Nachdem die Arbeiten an dem Piratenspiel schon 2013 begannen, stieß man immer wieder auf Probleme und musste den Release satte sechs Mal verschieben.

Nach über 10 Jahren soll Skull and Bones nun in wenigen Tagen, am 16. Februar 2024, erscheinen. Aktuell kann das Spiel in einer Open Beta kostenlos ausprobiert werden. Doch die ersten Reaktionen der Fans zeichnen ein besorgniserregendes Bild.

Fehlt einfach zu viel?

Auf Reddit muss Ubisofts Piratenspiel in fast allen Aspekten Kritik von Spielerinnen und Spielern einstecken, sei es Grafik, Gameplay oder Technik. So schreibt etwa Xannaya:

Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der die Open Beta ausprobiert, dieses Spiel kauft. [...] Das Meer sieht gut aus, aber alles andere sieht furchtbar aus. [...] Selbst die Benutzeroberfläche fühlt sich klobig und veraltet an. Es gibt Ladebildschirme für alles, wirklich alles. Du legst an einem Strand oder einer Siedlung an? - Ladebildschirm. Du enterst ein Schiff? - Ladebildschirm. Du benutzt eine Kanone? - Ladebildschirm. Oh, und man kann nicht im Meer schwimmen. In einem Spiel, in dem man seine Zeit auf Booten und and Stränden verbringt.

5:08 Skull and Bones zeigt im neuen Trailer, welche Gefahren euch in Seasons und dem Endgame erwarten

In den Kommentaren zum Post gibt es viel Zustimmung für die Kritik an Skull and Bones. Vielfach wird erklärt welch große Enttäuschung das Spiel sei. Oft wird etwa angegeben, das Piratendasein sei schlicht langweilig, teils wird aber auch das Fehlen bestimmter Features bemängelt, wie von AVarietyStreamer:

Ich, als ich gesehen habe, dass es keinen Nahkampf beim Entern gibt: Dann werde ich wohl Sid Meier's Pirates anfangen!

Mehrfach wird außerdem kritisiert, dass sich das Schiffskampfspiel schlicht nicht wie ein Vollpreistitel anfühlen würde und der Fortschritt sehr grindlastig ist. Spielerinnen und Spieler wollen oft warten, bis das Spiel deutlich günstiger ist. So schreibt etwa Yo_Wats_Good:

Es gibt zwar wohl viel zu tun, aber es fühlt sich zu sehr wie Grind an, und man verbringt eine Menge Zeit mit Nichtstun. Eines dieser Spiele, wo sich das Fortschrittssystem mehr nach Arbeit und weniger nach Spaß anfühlt.

Fans von Assassin's Creed 4: Black Flag, die sich hier eine Neuauflage der damals beeindruckenden Schiffskämpfe erhoffen, zeigen sich auch enttäuscht:

Alles was ich wollte, war ein neueres und größeres Black Flag SpaceGoonie

Jeder, der die Schiff-Mechaniken von AC 4 mochte, dem gefiel die Wucht und Intensität der Kanonen. Skull and Bones hat nur einen großen Haufen freischaltbarer Cosmetics hinzugefügt, während es den Schiffskampf abgewürgt und ihn sehr arcadelastig gemacht hat. Die Kanonen fühlen sich nicht wie Kanonen an, sondern wie Erbsenpistolen ohne Kraft dahinter. Vielleicht ändert sich das später im Spiel, aber ich bezweifle es.

Ein wenig Hoffnung

Vereinzelt finden sich auch positivere Stimmen zu Skull and Bones, die dem Spiel zumindest Potential bescheinigen oder bisher sogar eine Menge Spaß damit haben. Im Subreddit von Skull and Bones schreibt etwa King_karter69:

[...] Nachdem ich mich richtig mit der Schiffsanpassung beschäftigt und ein paar Stunden lang Verträge und Missionen gemacht habe, würde ich sagen, das Spiel hat eine Menge Potenzial. Es braucht noch etwas Liebe, aber das Gerüst ist schon mal da.

Aktuell hat Ubisofts Piratenspiel also noch mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Ob Skull and Bones dann zum Release doch noch ordentlich Fahrt aufnehmen kann, muss sich natürlich erst zeigen. Was die Entwickler schon jetzt an neuen Inhalten für die Zeit nach der Veröffentlichung geplant haben, lest ihr in unserem oben verlinkten Artikel zu den Seasons