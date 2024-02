Skull and Bones: In Ubisofts »größter Open World« war kein Platz mehr für eine Kampagne

In Skull and Bones soll es viel in der Open World zu entdecken geben - eine aufwendig erzählte Geschichte jedoch nicht.

Nach gut elf Jahren Entwicklung und beinahe so vielen Verschiebungen steht nun die Jungfernfahrt von Skull and Bones unmittelbar bevor. Das Spiel von Ubisoft Singapore hat sich seit Entwicklungsbeginn im Jahr 2013 stark gewandelt. Dabei soll laut den Entwicklern Ubisofts »größte Open World« entstanden sein, doch die hat ihren Preis.

Skull and Bones: Open World statt Kampagne

In einem größeren Interview sprach IGN mit zahlreichen Entwicklern von Skull and Bones. Darunter auch Elisabeth Pellen, die von 2018 bis 2023 das Spiel als Creative Director betreute.

Unter ihrer Aufsicht schwenkte das Team von einer Einzelspielerkampagne und einem PvP-Modus voll auf die Entwicklung der Open World um. Pellen nennt die Entwicklung einer Kampagne »extrem zeitaufwendig« und erklärt weiter:

Anstatt an einer Solokampagne zu arbeiten, die das Team daran gehindert hätte, eine wirklich tiefe offene Welt zu erschaffen, haben wir eine Geschichte entwickelt, die wie ein Puzzle in der gewünschten Reihenfolge konsumiert werden kann.

In seiner finalen Version sei das Spiel inzwischen »ein nahtloses PvE- und PvP-Erlebnis mit der Unterstützung von PvE-Servern«, so Pellen. Skull and Bones ist also ein Sandbox-Piraten-Abenteuer, das auf eine zusammenhängende Geschichte größtenteils verzichtet und sich auf die große Open World fokussiert.

Zwar folgt ihr in den Quests kleinen Erzählungen, doch euer Weg zum berühmten Piraten ist mehr ein übergreifendes Narrativ als eine feste Story-Struktur mit einem klaren Handlungsverlauf, dem ihr folgen könnt.

13:58 Skull and Bones angespielt: Ubisofts Open World ist noch nicht verloren

Wie groß ist denn die »größte Open World«?

Laut Pellen habe Skull and Bones die »größte Open World, die Ubisoft jemals entwickelt hat«. Tatsächlich gibt es sogar eine konkrete Zahl zur Größe der Spielwelt.

Skulls and Bones Game Director Ryan Barnard verriet im Juli 2022 im Interview mit Gamerant, dass die Open World 625 Quadratkilometer misst. Zum Vergleich nennt Barnard auch die Größe der Welt von Assassin’s Creed Valhalla, die 95 Quadratkilometer beträgt.

Womit Ubisoft die Spielwelt in die Größe der doppelten Fläche von München gefüllt hat, könnt ihr euch in der vom 8. bis zum 11. Februar 2024 laufenden Open Beta selbst anschauen. Der Release von Skull and Bones ist für den 16. Februar 2024 geplant.

Was haltet ihr von der Entscheidung, die Kampagne zugunsten der Open World fallen zu lassen? Werdet ihr euch Skull and Bones in der Beta anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.