Skull and Bones: Das große Update zu Season 1 ist da, alle Neuerungen und Patch Notes

In Season 1 terrorisiert Kapitän La Peste den indischen Ozean.

Seit dem 26. Februar wird der Indische Ozean aus Skull and Bones von einer neuen Bedrohung heimgesucht. Mit der ersten Season durchkämmt der verruchte Kapitän Philippe La Peste mit seiner Flotte der Pestilenz das Meer und stellt alle dort heimischen Piratencrews vor eine neue Herausforderung.

In einem Blogeintrag zum Start der neuen Season hat Ubisoft zusammengefasst, was genau alles auf euch zukommt und wie der Patch ins Spiel eingreift. Wir haben die Informationen für euch gesammelt. Im Trailer zu Season 1 erfahrt ihr ebenfalls, was möglicherweise hinter der nächsten Insel lauert.

Das ist neu in Season 1

Die Flotte der Pestilenz

In Season 1 könnt ihr beim Durchqueren des indischen Ozeans immer wieder auf die Schiffe der Flotte der Pestilenz stoßen, die hier nach einem Heilmittel für einen Fluch finden wollen, der auf Kapitän La Peste liegt. Die Schiffe sind gut an den giftgrünen Totenköpfen auf den schwarzen Segeln zu erkennen.

Ihr könnt euch mit den Schiffen selbstbewusst anlegen und sie auf hoher See bekämpfen. Habt ihr ein Schiff versenkt, erhaltet ihr den Kopf seines Kapitäns. Die Köpfe könnt ihr dann gegen Silber und White Skull Gin bei Robin Blackwood eintauschen.

Je mehr Schiffe ihr versenkt, umso höher wird außerdem die Chance, dass La Peste selbst euer Schiff angreift.

Neue Kopfgelder

Im Verlauf der Season werden außerdem neue Kopfgelder eingeführt, wobei es sich wohl aber nicht nur um klassische hochstufige Schiffe handelt. Stattdessen macht ihr außerdem Jagd auf ein gewaltiges Seeungeheuer. Ab dem 5. März taucht in den Gewässern das Zamaharibu auf, ab dem 26. März die Rode Maangodin.

Der Kaperbrief

Der Kaperbrief von Skull and Bones ist ein klassischer Season Pass. Ihr müsst saisonale Herausforderungen meistern und erhaltet dafür Belohnungen. Es gibt einen kostenlosen und einen Premium Pass. Welche Belohnungen ihr erhaltet, kommt darauf an, welchem der drei Pfade ihr folgt:

Quartermaster: Hier gibt es neben vielen Cosmetics für euer Schiff auch Schemata, mit denen ihr mehr Schaden an den Pest-Schiffen der Flotte der Pestilenz anrichtet. Gunner Master: In diesem Baum schaltet ihr oft Skins für euren Piraten und eure Kanonen frei, aber auch die Carronade, eine mächtige und präzise Kanone auf kurze Distanz. Shipmaster: Neben weiteren Cosmetics für euer Schiff könnt ihr zusätzlich das Wailing Ward freispielen. Eine Rüstung für euer Schiff, die besonders gut vor den Giftangriffen der Flotte der Pestilenz schützt.

Neben all diesen Neuerungen werden mit dem großen Update ergänzend einige spielerische Details überarbeitet und vor allem auch ein paar Bugs gefixt. Beispielsweise schraubt Ubisoft an der Balance, um euch vor größere Herausforderungen zu stellen. Wenn ihr euch für die gesamten Patch Notes interessiert, könnt ihr sie euch auf der nächsten Seite durchlesen. Bislang liegen sie nur auf Englisch vor.