Nach Skull and Bones erreicht AC Black Flag den höchsten Steam-Spielerstand seit Jahren

Black Flag protfitiert gerade von mehreren Faktoren.

Skull and Bones scheint eins seiner ambitionierten Ziele definitiv zu erreichen: Den Leuten Lust auf ein Piratenabenteuer auf hoher See zu machen. Allerdings leben überraschend Viele diese Fantasie nicht etwa im neuen Open-World-Spiel von Ubisoft aus, sondern in Assassin’s Creed: Black Flag.

Warum die Leute gerade in Black Flag die Segel setzen

Die Spielerzahlen bei Steam sind kurz nach dem Release von Skull and Bones am 13. Februar 2024 sprunghaft angestiegen, um etwa 200 Prozent. Hier seht ihr die Zahlen laut SteamDB:

In der Drei-Monats-Ansicht wird der Anstieg deutlich sichtbar.

Aktuell sind zwischen 2.000 und 3.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig in Black Flag aktiv – nicht schlecht für ein Singleplayer-Spiel, das vor 11 Jahren erschienen ist!

Drei mögliche Gründe für den Aufschwung: Zunächst mal ist Black Flag gerade im Steam Sale besonders günstig zu haben. Die Gold Edition kostet gerade nur 12 statt 40 Euro (gilt bis 29. Februar).

Natürlich wird auch Skull and Bones eine gewisse Rolle gespielt haben, weil es bei vielen Seefahrer-Fans die Nostalgie geweckt hat. Da das Spiel derzeit mit einigen großen Problemen zu kämpfen hat, schauen sich einige Leute nach einer Alternative um – und neben Sea of Thieves ist das nun mal Black Flag.

In unserem Test erfahrt ihr, wo wir großes Potenzial sehen. Und wo uns das Spiel enttäuscht hat, zum Beispiel bei seiner kargen Spielwelt, dem drögen Missions-Design und der lahmen Story.

14:11 Skull and Bones - Testvideo zu Ubisofts Piraten-Open-World

Ein weiterer möglicher Faktor für den aktuellen Erfolg von Black Flag sind die Gerüchte um ein anstehendes Remake. Das kursierte kürzlich durch die Medien und dürfte ebenfalls viele an die glorreiche Blütezeit der Pixel-Piraterie erinnert haben. Offiziell bestätigt ist noch nichts, aber mehrere Insider bestärken sich gegenseitig. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

Natürlich interessiert uns jetzt: Wie sieht es in der GameStar-Community aus? Wir wissen aus Umfragen ja bereits, dass Black Flag bei euch der Favorit unter allen bisher erschienenen AC-Spielen ist. Habt ihr den Release von Skull and Bones zum Anlass genommen, nochmal mit Edward Kenway in See zu stechen und ein paar Shantys anzustimmen?