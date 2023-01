Skyblivion legt sich im starken Trailer fest: Jetzt wissen wir, wann das Elder-Scrolls-Remake erscheint

Elder-Scrolls-Fans sind langes Warten gewöhnt: Das letzte Singleplayer-Rollenspiel in Tamriel erschien vor inzwischen mehr als 11 Jahren, und bis Elder Scrolls 6 erscheint, dürfte es noch lange dauern. Doch immerhin einem spannenden Projekt der Community gibt jetzt gute Neuigkeiten: Skyblivion will Oblivion in der Engine von Skyrim neu erschaffen und gibt in einem neuen Trailer einen Release-Zeitraum bekannt.

Wann erscheint Skyblivion?

Verkündet wird die Neuigkeit in einem schicken neuen Trailer zum Projekt, der sich allein schon lohnt:

2:29 Skyblivion: Das Fan-Remake kündigt mit beeindruckenden Szenen sein Releasejahr an

Einen genauen Tag oder Monat geben die Modder noch nicht bekannt, Skyblivion soll 2025 komplett veröffentlicht werden. Das klingt noch weit weg, allerdings ist man zuversichtlich, dass es spätestens im übernächsten Jahr soweit sein soll:

Spiele zu entwickeln, braucht Zeit, das gilt erst recht für ein Freiwilligen-Projekt von der Größe eines AAA-Spiels, das ein Team von Entwicklern in Vollzeit Jahre kosten würde. Dennoch würden wir heute gerne mitteilen, dass Skyblivion in einem Zustand ist, bei dem wir einen Release spätestens 2025 versprechen können. Wir hoffen, dass wir mit eurer Unterstützung die letzten Schritte zur Erfüllung unseres Traums gehen können und vielleicht sogar unsere eigene Einschätzung übertreffen.

Natürlich ist der Fortschritt des Teams nicht einfach vorherzusehen, da Freiwillige theoretisch jederzeit ihre Mitarbeit beschränken oder aufkündigen können. In der Vergangenheit wurden beispielsweise schon Mitarbeiter ähnlicher Projekte von Bethesda abgeworben. Auf der anderen Seite werden immer wieder neue Freiwillige angeworben.

Dass sich das Team von Skyblivion trotz dieser Unwägbarkeiten des Releasejahres so sicher ist, deutet daher auf große Fortschritte beim Projekt hin. Nachdem man zuvor immer wieder betonte, sich nicht zu früh auf ein Datum festlegen zu wollen, wird die Entscheidung wohl gut durchdacht gewesen sein.

Was ihr über Skyblivion wissen solltet

0 Oblivion kommt zurück - schöner und besser als Skyrim!

Falls ihr bisher noch nichts, oder nur wenig von Skyblivion gehört habt, können wir euch weiterhelfen. Unser großes Preview-Video informiert euch ausführlich über die Ziele und den Umfang des ambitionierten Projekts. Wir haben außerdem mit dem Chefentwickler des Remakes gesprochen und einige spannende Einblicke für unsere Preview bekommen.

Was haltet ihr vom neuen Trailer und dem angestrebten Release-Zeitraum? Freut ihr euch auf das Projekt und hättet ihr euch eine frühere Veröffentlichung gewünscht? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!