Bis mit The Elder Scrolls 6 endlich der nächste Teil der Open-World-Rollenspielreihe erscheint, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Warum also nicht ein Remake von Oblivion spielen?

Wer darauf Lust hat, kann sich freuen: Mit Skyblivion soll schon bald ein inoffizielles Fan-Remake des Rollenspiels in der Skyrim-Engine veröffentlicht werden. Das Mod-Team hat nun einen neuen Trailer veröffentlicht, der eine vollständige Quest zeigt:

Rache ist süß

Das Video zeigt die Quest »Revenge Served Cold« (Deutsch: Rache ist süß), die direkt aus Oblivion übernommen wurde. Diese startet bei einer kleinen Farm namens Harm's Folly (Harms Torheit), die man nordwestlich von Chedyinhal und nordöstlich der Kaiserstadt findet.

Vielleicht erinnern sich Oblivion-Veteranen noch an die Quest: Goblins haben Frau des dort ansässigen Farmers getötet und ihre wertvolle Halskette gestohlen, der Spieler soll diese zurückbringen. Man begibt sich also in eine verlassene Mine und verprügelt dort ein paar Grünhäute.

Was auffällt: Anscheinend sind die Modelle der Goblins aus Oblivion nicht auf die Skyrim-Engine portiert worden, denn die Feinde sehen eher aus wie Falmer mit neuen Texturen. Auf Reddit kündigte der Projektleiter aber bereits an, dass sich das schon nächsten Monat ändern könnte:

"Wir hoffen, dass wir die neuen Goblins nächsten Monat fertigstellen. Sie werden grün sein, Lumpen oder Rüstungen tragen und fantastisch aussehen."

Das Wichtigste ist aber: Die Mod funktioniert! Lange Zeit hatten die Entwickler Probleme mit ihrem eigens entwickelten Tool, welches die Quests von Oblivion nach Skyrim portieren soll - diese wurden nun behoben.

Wir konnten Skyblvion bereits exklusiv spielen - und sind von dem, was wir sehen konnte, begeistert. Mehr dazu lest ihr in unserer großen Plus-Preview:

37 17 Mehr zum Thema Skyblivion Preview

Was ihr über Skyblivion wissen müsst

Das Fan-Remake Skyblivion befindet sich bereits seit fast einem ganzen Jahrzehnt in Entwicklung. Ein Release-Datum wurde zwar immer noch nicht bekanntgegeben, jedoch nähert man sich langsam der Fertigstellung, wie die Entwickler im Video bekanntgegeben haben:

"Trotz des enormen Umfangs dieses Projekts ist endlich das Ende des Weges in Sicht, aber es gibt noch viel zu tun. Vielen Dank für eure Unterstützung und das Teilen unserer Arbeit. Es bedeutet uns die Welt."

Wenn ihr das ambitionierte Mod-Projekt weiterverfolgen oder sogar daran mitarbeiten wollt, könnt ihr einen Blick auf die offizielle Webseite von Skyblivion werfen. Wer statt Cyrodiil lieber nochmal nach Morrowind reisen möchte, sollte sich unseren Artikel zu Skywind anschauen:

12 3 Mehr zum Thema Skywind: Video zeigt komplette Mission

Die Total Conversion, die ein komplettes Remake des Rollenspiel-Klassikers The Elder Scrolls 3: Morrowind in der Skyrim-Engine werden soll, hat ebenfalls eine erste vollständige Mission im Video präsentiert.