»Wir sind unglaublich dankbar« - Fans bangen um die Zukunft von Skyblivion, doch Bethesda schenkt dem ganzen Team sogar das Oblivion Remaster

Der Traum der Skyblivion-Modder wird plötzlich mit Oblivion Remastered zur Realität – aber anders, als sie es sich erhofft haben. Das Team zeigt sich jedoch zuversichtlich.

Stellt euch vor, ihr arbeitet seit 13 Jahren am Spiel eurer Träume, befindet euch endlich auf der Zielgeraden und dann schnappt euch jemand auf den letzten Metern das Rampenlicht weg. Ein bisschen so verhält es sich aktuell bei Skyblivion und dem offiziellen Remaster zu The Elder Scrolls 4: Oblivion. Seit 2012 arbeitet ein Modding-Team ehrenamtlich an dem Megaprojekt, den Klassiker Oblivion in der Engine von Skyrim in die Moderne zu hieven, 2025 soll das Ding endlich erscheinen – und jetzt kommt aus dem Nichts ein echtes Oblivion Remastered von Bethesda selbst (beziehungsweise Entwickler Virtuos).

Uff.

Doch während Oblivion Remastered gerade auf Steam die Leute vor Freude ausrasten lässt, herrscht zwischen Bethesda und Skyblivion offenkundig gar kein angespanntes Verhältnis. Im Gegenteil: Bethesda hat dem gesamten Modding-Team Keys für das Remaster geschenkt. Das kommunizieren die Modder selbst via X (vormals Twitter):

Wörtlich übersetzt:

Ein großes Dankeschön an unsere Freunde bei Bethesda Studios für ihre anhaltende Unterstützung von Skyblivion! Als große Fans sind wir unglaublich dankbar für das großzügige Geschenk, unserem gesamten Modding-Team Keys für Oblivion Remastered zu spendieren! Das bedeutet uns so viel. Wir danken euch für alles,

Bethesda.

Das Modding-Team hatte sich bereits am Vorabend des Oblivion Remasters alles andere als negativ zu den Entwicklungen geäußert. Man habe Skyblivion von Anfang an in erster Linie als Leidenschaftsprojekt betrieben, das nur dank Bethesdas Gunst existieren kann und darf. Niemand sei von der Entwicklung finanziell abhängig, für die Beteiligten fungiert es bisweilen in erster Linie als Sprungbrett, um in die kommerzielle Spieleentwicklung einzusteigen.

Von der Fertigstellung Skyblivions wolle man sich ebenfalls nicht abhalten lassen. Am Ende des Tages bekommen wir Spielerinnen und Spieler 2025 also sogar zwei Wiedergeburten des legendären Oblivion: Bethesdas Remaster bringt die Erfahrung mit Anpassungen im Levelsystem nahezu eins zu eins zurück, Skyblivion behält sich hingegen vor, das Original auch um neue Inhalte zu erweitern.