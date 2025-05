Neuer Vergleich zeigt, warum es Skyblivion trotz des Bethesda-Remasters immer noch braucht

Skyblivion zeigt jetzt neue Bilder, die selbst nach dem Bethesda-Remaster noch beeindrucken.

Es ist ein großartiges Jahr für Oblivion-Fans. Nach dem überraschenden Release von Oblivion Remastered steht in den nächsten Monaten auch noch die Veröffentlichung von Skyblivion ins Haus. Das ambitionierte Fanprojekt arbeitet schon seit vielen Jahren daran, The Elder Scrolls 4 in der Engine von Skyrim wiederauferstehen zu lassen.

Auf ihrer Website präsentieren die Entwickler jetzt beeindruckende Vergleichsbilder, die Orte aus dem Original und in ihrer Neuinterpretation zeigen.

Viel mehr als ein Remaster

Während Oblivion Remastered mit schicker Unreal-Grafik beeindruckt und zumindest an der Oberfläche wie ein neues Spiel wirkt, geht Skyblivion in eine andere Richtung. Statt Edelgrafik geht es den Moddern darum, die Welt von Oblivion kreativ neuzugestalten: Städte werden anhand früher Konzeptgrafiken von Bethesda erweitert, Landschaften detaillierter und abwechslungsreicher gestaltet.

Bei den neuesten Bildern zeigen die Entwickler aber hauptsächlich Ruinen und Höhlen, die wir in der Wildnis entdecken. Während die im originalen Oblivion und auch im Remaster recht offensichtlich immer aus denselben Turmruinen, Gängen und Räumen zusammengesetzt sind, geht das Remake deutlich weiter:

Oblivion Skyblivion

Oblivion Skyblivion

Oblivion Skyblivion

Aus einer Handvoll gestapelter Steine werden im Remake die immer noch beeindruckenden Ruinen von Siedlungen und Festungen. Skyblivion erweitert ganz offenbar viele Orte massiv, sodass ihre Ausmaße auch besser zu den großen Schlachten und wichtigen Ereignissen passen, die laut Geschichten dort stattgefunden haben.

Höhlen wirken deutlich natürlicher und Innenräume werden nicht mehr nur aus einer Handvoll Bauteilen zusammengewürfelt. Oben seht ihr übrigens nur ein paar Bilder, mehr Vergleiche gibt es auf der offiziellen Website von Skyblivion. Neu ist hier auch eine 360-Grad-Gallerie, die euch vollkommen in die neue Version von Cyrodiil eintauchen lässt.

Fazit der Redaktion Tillmann Bier Ich muss zugeben, nach dem Release von Oblivion Remastered hat meine Vorfreude auf Skyblivion etwas nachgelassen. Schließlich hatte ich endlich das Spiel meiner Kindheit wieder, und das in einer Grafikqualität, die ein Skyblivion nie erreichen wird. Doch nachdem ich inzwischen dutzende Dungeons und Festungen besucht habe, wurde ich eines Besseren belehrt. Oblivion ist zwar auch heute noch ein großartiges Rollenspiel, doch die Dungeons sind vor allem eins: todlangweilig. Habe ich eine Ayleiden-Ruine gesehen, kenne ich sie alle. Und das gilt auch für Höhlen, Minen, Festungen und so weiter. In Skyblivion gibt es dagegen viel mehr Abwechslung. Mit viel Kreativität haben die Modder selbst kleinste Dungeons erweitert und ihnen Charme und Alleinstellungsmerkmale verliehen. Je nach Region und Standort sehen sie jetzt wohl auch unterschiedlich aus. Während in einer Höhle Sand von der Decke rieselt (sie liegt wohl an der Küste), ist eine Mine im Gebirge von Eis und Schnee bedeckt. Für mich gibt es spätestens jetzt keinen Zweifel mehr. Wenn Skyblivion erscheint, werde ich erneut dutzende Stunden in Cyrodiil verbringen.

Während andere Fan-Projekte immer wieder von Publishern gestoppt werden, müsst ihr euch bei Skyblivion keine Sorgen machen. Dass die Fans von Bethesda unterstützt werden, zeigte das Entwicklerstudio zuletzt etwa, indem es dem Skyblivion-Team Keys für das offizielle Remaster schenkte und sogar zu sich für einen Besuch ins Haus holte.