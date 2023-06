Skyrim: Es gibt jetzt nur noch sechs andere Spiele, die sich besser verkauft haben

60 Millionen Dovahkiins haben Himmelsrand bereits durchstreift.

Hört man den Namen Bethesda, denkt man heutzutage natürlich zuallererst an Starfield. Das SciFi-Rollenspiel hebt am 6. September 2023 zu den Sternen ab und wird von Millionen Fans weltweit sehnlichst erwartet.

Starfield tritt aber in gigantische Fußstapfen, denn sein Urahn The Elder Scrolls 5: Skyrim hat kürzlich einen neuen Meilenstein bei den verkauften Exemplaren erreicht und klettert in der Liste der meistverkauften PC- und Videospiele immer weiter nach oben.

Platz 7 erreicht, Platz 1 ist aber außer Reichweite

60 Millionen Mal soll sich Skyrim inzwischen verkauft haben. Eine beeindruckende Zahl, die nicht irgendein Analyst in den Raum wirft, sondern Mr. Elder Scrolls persönlich, Todd Howard.

Der Game Director und Executive Producer für alle großen Open-World-Spiele von Bethesda seit The Elder Scrolls 3: Morrowind hat in einem Interview mit IGN über Starfield, seinen Ruhestand und eben auch kurz über Skyrim gesprochen:

Angesichts zahlreicher Neuveröffentlichungen als VR-, Special- und Anniversary-Edition dürfte Skyrim inzwischen auf so ziemlich jedem Gerät verfügbar sein, Waschmaschinen mal ausgenommen. Diese breite Verfügbarkeit hat wohl - von der spielerischen Qualität abgesehen - ihren Teil zu diesem Erfolg beigetragen.

Was ist noch möglich? Während Skyrim durchaus noch gute Chancen hat, Mario Kart 8 zu überholen, sind die vordersten Spitzenplätze außer Reichweite. Laut Angaben von IGN sieht die momentane ewige Bestenliste folgendermaßen aus:

Tetris: 520 Millionen Minecraft: 238 Millionen GTA 5: 175 Millionen Wii Sports: 82.9 Millionen PUBG: 75 Millionen Mario Kart 8 (inkl. Deluxe): 62 Millionen The Elder Scrolls 5: Skyrim: 60 Millionen Super Mario Bros. (1985): 58 Millionen Red Dead Redemption 2: 50 Millionen Overwatch: 50 Millionen

Wie oft besitzt ihr Skyrim und wie häufig habt ihr das Kult-Rollenspiel im Laufe der vergangenen 12 Jahre durchgespielt? Kann man Skyrim überhaupt zu einhundert Prozent durchspielen, ohne wahnsinnig zu werden? Und wie sehr freut ihr euch schon darauf, eure Lebenszeit auf wunderbare Art und Weise in Starfield zu investieren? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!