Skyrim: Ihr werdet versehentlich immer zum schleichenden Schützen? Es gibt eine brachiale Lösung

Skyrim ist auch als klingenschwingender Magier cool. Haben wir zumindest gehört.

Gleich vorweg eine Entschuldigung an all diejenigen, bei denen diese Meldung das schlummernde Skyrim-Fieber neu entfacht. Aber wäre es nicht langsam mal wieder Zeit für eine Reise nach Himmelsrand…?

Falls ja, werdet ihr fast garantiert vor folgender Situation stehen: »Hey, diesmal spiele ich mal was anderes. Einen Nekromanten / Axtkämpfer / Illusionisten / Khajit-Boxer«, denkt ihr euch und zieht das auch eine ganze halbe Stunde lang durch.

Aber dann erklingt der säuselnde Lockruf des Bogens in eurem Inventar: Rüste mich aus und schleich mit mir durch den Dungeon. Nur dieses eine Mal im Ödsturzhügelgrab, ganz ehrlich. Und zack, sind zwanzig Stunden vergangen, in denen ihr doch mal wieder als schleichender Bogenschütze durch die Welt pirscht. Bei Thanos! Aber keine Sorge, es gibt eine Lösung – wenn ihr vor rabiaten Methoden nicht zurückschreckt.

Eine Mod zwingt euch zum Umdenken

Bei Nexusmods ist eine Mod aufgetaucht, die mit dem klingenden Titel schon viel verspricht: »Stealth Archer Killer«. Der Name ist Programm, denn wenn ihr sie installiert, sterbt ihr sofort, sobald ihr mit gezücktem Bogen in die Schleichpose geht. Sozusagen die direkte göttliche Strafe dafür, dass ihr doch wieder schwach geworden seid.

So nicht, Freundchen: Dieses Drachenblut wollte mit dem Bogen schleichen! (Bild: Stealth Archer Killer / nexusmods)

Mit dieser rabiaten Selbsttherapie sollt ihr dazu gezwungen sein, euch einen anderen Spielstil abzugewöhnen – denn eigentlich sind ja verdammt viele verschiedene Builds in Skyrim möglich!

Eine alternative Version der Mod vom gleichen Modder befördert euch direkt nach Sovngarde, sobald ihr schleicht, völlig egal mit welcher Waffe in der Hand.

Hand aufs Herz: Wie oft seid ihr schon selbst in die Stealth-Archer-Spirale geraten? Der Build ist ja nicht umsonst längst zum Meme geworden. Es macht aber auch einfach zu viel Spaß, ungesehen Gegner mit Pfeilen zu spicken! Ob es in Starfield ebenfalls so eine ikonische »Klasse« geben wird?