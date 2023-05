Aus Skyrim wurden viele Vampir-Mechaniken gestrichen, Fans stellen sie jetzt wieder her

In Skyrim konntet ihr schon immer zum Vampir werden, was für die einen eine furchtbare Krankheit, für die anderen aber eine willkommene Gelegenheit ist. Falls ihr zur letzteren Gruppe gehört, bescherte euch die Erweiterung Dawnguard die Möglichkeit, als mächtigerer Vampirfürst neue Fähigkeiten zu erlangen.

Ursprünglich solltet ihr so aber wohl noch stärker werden und zusätzliche Kräfte bekommen. Eine Mod stellt diese jetzt wieder her, aber bringt auch neue Herausforderungen.

Gehasst und Gefürchtet

11:43 Skyrim: Dawnguard - Test-Video zum Vampir-DLC - Test-Video zum Vampir-DLC

Die Mod mit dem Titel Bloodhunt - Cut Vampire Content Restauration hat sich in erster Linie zum Ziel gesetzt, dass sich Vampire in Skyrim so spielen, wie man es sich bei Bethesda wohl einmal vorgestellt hat. Folgendes ändert sich dadurch, wenn ihr euch in der Dawnguard-Erweiterung zum Vampirfürsten verwandeln lasst:

NPCs fürchten euch: Ohne die Dawnguard-Erweiterung, wurdet ihr auch von eigentlich friedlichen NPCs angegriffen, wenn ihr das letzte Stadium des Vampirismus erreicht hattet. Mit der Mod ist das wieder der Fall, ohne sie werden Vampirfürsten nur in ihrer Vampir-Form angegriffen.

Ohne die Dawnguard-Erweiterung, wurdet ihr auch von eigentlich friedlichen NPCs angegriffen, wenn ihr das letzte Stadium des Vampirismus erreicht hattet. Mit der Mod ist das wieder der Fall, ohne sie werden Vampirfürsten nur in ihrer Vampir-Form angegriffen. Neue Fähigkeiten: Vampirische Stärke lässt eure Nahkampfangriffe mehr Schaden verursachen, während Mantel der Furcht ein starker Frostschutz-Zauber ist. Beide Fähigkeiten wurden aus Dawnguard gestrichen und kehren mit der Mod zurück.

lässt eure Nahkampfangriffe mehr Schaden verursachen, während ein starker Frostschutz-Zauber ist. Beide Fähigkeiten wurden aus Dawnguard gestrichen und kehren mit der Mod zurück. Stärkerer Zauber: Als Vampirfürst könnt ihr die Lebensenergie eurer Gegner absorbieren. Diese Fähigkeit ist aber ziemlich schwach und wird auf das Level entsprechender Vampir-NPCs angehoben.

Als Vampirfürst könnt ihr die Lebensenergie eurer Gegner absorbieren. Diese Fähigkeit ist aber ziemlich schwach und wird auf das Level entsprechender Vampir-NPCs angehoben. Vampire tragen normale Kleidung: Mit Dawnguard tragen fast alle Vampire dieselbe Kleidung, die auch in Burg Volkihar Mode ist. Da die Volkihar-Vampire laut der Story jedoch nur eine kleine Gruppe sind, tragen die meisten Blutsauger in der Welt nun wieder gewöhnliche Roben.

Mit Dawnguard tragen fast alle Vampire dieselbe Kleidung, die auch in Burg Volkihar Mode ist. Da die Volkihar-Vampire laut der Story jedoch nur eine kleine Gruppe sind, tragen die meisten Blutsauger in der Welt nun wieder gewöhnliche Roben. Kleinere Verbesserungen: Mehrere Fehler werden behoben, unter anderem machen eure Zauber nicht mehr weniger Schaden, wenn Serana euch begleitet. Auch die Zeiten, in denen ihr von der Sonne geschwächt werdet, wurden angepasst und sind nun realistischer.

Wollt ihr die Mod selbst ausprobieren, und als angemessen mächtiger Blutsauger Himmelsrand terrorisieren, dann könnt ihr sie auf Nexusmods herunterladen und installieren.

Auf wessen Seite habt ihr euch im Dawnguard-DLC von Skyrim gestellt? Wurdet ihr zum Vampir von Volkihar, oder habt ihr euch mit Armbrust auf die Jagd nach den Blutsaugern begeben? Und kam euch der Vampirfürst auch etwas schwach vor, oder fandet ihr ihn genau richtig? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!