Skyrim trifft Star Wars: Per Mod könnt ihr zum Mandalorian werden

Als Mandalorianer in Skyrim rumlaufen: Was wie ein sehr weit hergeholtes Crossover klingt, passt optisch erstaunlich gut nach Himmelsrand. Das beweist der Modder Araanim mit seiner Modifikation Legends of Mandalore.

Die Mod fügt etliche neue Elemente aus Star Wars: Mandalorian hinzu. Die ikonischen Rüstungen aus Beskar-Metall kommen in allen erdenklichen Formen und Farben daher.

Außerdem gibt es Waffen wie das Dunkelschwert – eine Art Hybrid aus Licht- und Klingenschwert – sowie Armbrüste und einen Flammenwerfer im Mando-Stil. Auch die zielsuchenden Zwitschervögel sind in der Mod enthalten.

Das steckt alles in der Mando-Mod

Die Liste der Waffen und Rüstungen fällt lang aus:

Beskar-Waffen

Leichte und schwere Beskar-Rüstung

Bemalte Varianten

Schwere Armbrüste

Einhand-Armbrüste

Vambrace-Flammenwerfer

Säbelpfeile

Zwitschervögel

Impulsstöcke

Blaster-Stäbe

Energieschilde

Das Dunkelschwert

Umhänge

Jetpacks (nicht funktional)

Vier Mandalorianer-Verstecke

Besonders die Mando-Verstecke sind wichtig für die Story der Mod.

Auf der Spur der Mandalorianer

Anstatt die Mando-Rüstungen einfach in euer Inventar zu modden, müsst ihr erst ein wenig rätseln, bevor ihr wie Boba Fett durch Skyrim stolzieren dürft. Die Items sind nämlich an eine Quest gebunden, die euch auf die Spur von geheimen Mandalorianer-Verstecken führt.

Um die Missionen zu starten, begebt euch zum Haus Kerzenschein in Windhelm. Dort findet ihr die Aufzeichnungen eines Abenteurers, der einer uralten Waffe nachgejagt ist. Folgt ihr dem Hinweis, entdeckt ihr euren ersten Mando-Unterschlupf.

Auf Nexusmods könnt ihr zudem eine große Bildergalerie der vielen Waffen- und Rüstungen anschauen. Dabei wird klar, mit wie viel Liebe zum Detail die Mod ausgearbeitet ist.

Der Modder hat noch weitere Pläne und will die Mod ausbauen. So sollt ihr zum Beispiel mit den Jetpacks in Zukunft tatsächlich fliegen können!

Alles Wissenswerte zur dritten Staffel der Mandalorian-Serie haben wir hier für euch parat:

So installiert ihr die Mod

Um Legends of Mandalore zu installieren, empfehlen wir den Mod-Manager Vortex von Nexusmods. Ist das Programm installiert, klickt ihr einfach auf den Download-Button auf der Mod-Seite und erteilt dem Manager die erforderliche Erlaubnis.

Danach beginnt der Manager seine Arbeit und ihr müsst die Mod in Vortex anschließend nur aktivieren, woraufhin alle Änderungen automatisch ausgerollt werden. Beim nächsten Start von Elder Scrolls 5: Skyrim sollte die Mod aktiv sein.

Gefällt euch die Mando-Mod oder stört euch der Fakt, dass sie mal eben die Skyrim-Lore außer Kraft setzt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!