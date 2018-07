Bethesda hat The Elder Scrolls 6 angekündigt, doch der Vorgänger Skyrim ist beliebt wie eh und je. So wird The Elder Scrolls 5 weiterhin jeden Monat von Millionen Spielern gespielt, wie Chefentwickler Todd Howard auf der Konferenz Gamelab in Barcelona seinem Interview-Partner Geoff Keighley verriet (via VentureBeat).

Entsprechend sollten sich die Spieler nicht wundern, dass Bethesda neue Versionen von The Elder Scrolls 5: Skyrim, wie die Special Edition, sowie das Spiel auf neuen Plattformen wie der Nintendo Switch herausbringt. Dazu merkt er humorvoll an:

"Wenn ihr wollt, dass wir aufhören es zu veröffentlichen, hört auf es zu kaufen."

Todd Howard zeigt sich erfreut, dass Steam Spielern die Möglichkeit gibt, ältere Spiele zu spielen und auch die Konsolen stärker in diese Richtung arbeiten. Das sei »großartig für die Industrie«.

Skyrim wurde erstmals 2011 veröffentlicht und kann guten Gewissens als Meilenstein der Rollenspiel-Geschichte bezeichnet werden. 2016 hatte sich der Titel über 30 Millionen Mal verkauft. Das war noch vor dem Release für die Switch im November 2017.

Der Drachen-Dauerbrenner: Was Skyrim so erfolgreich macht