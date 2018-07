Für Slay the Spire läuft es derzeit prächtig. Auf Steam lieben die Spieler den Mix aus Kartenspiel und Rogue-like und bescheren dem Entwickler einen wichtigen Meilenstein. Rund eine Million Verkäufe kann Slay the Spire aktuell verzeichnen.

Zum Dank liefert der Wochenpatch 31 gleich einen weiteren Spielmodus, der den Wiederspielwert weiter erhöht. »Sonderregeln« erlaubt es, einen individuellen Dungeon-Run mit verschiedenen Modifikatoren zu gestalten. Die Macher erläutern die Neuheit wie folgt:

"Dieser dritte Modus ermöglicht es, gewisse Modifikatoren an- und abzuschalten, wodurch ihr eure eigenen, persönlichen Herausforderungen erstellen und teilen könnt! Freischalten könnt ihr diesen ganz einfach, indem ihr in einen »Täglichen Aufstieg« gewinnt.



Unser Ziel ist es, diesen Modus zu erweitern, um Spielern neue Herausforderungen, wie den Endlos-Modus (an welchem in der Beta noch gearbeitet wird), zur Verfügung zu stellen. Auch das Erstellen, Einfügen und der Zugriff auf Mods soll durch dieses flexible Interface ermöglicht werden."