Ein offizieller Nachfolger zu Minecraft wurde zwar bislang noch nicht angekündigt, aber wenn es eines Tages kommen sollte, dann sieht Minecraft 2 hoffentlich so aus wie mit dem neuen Shader-Pack SEUS PTGI. Modder haben die Pixelgrafik nämlich mit modernsten Beleuchtungseffekten ausgestattet und nun erstrahlen die Blöckchenbauten in ganz neuem Licht.

SEUS steht für »Sonic Ether's Unbelievable Shaders« und ist der Name eines Mod-Projekts, das regelmäßig neue Grafik-Upgrades für Minecraft veröffentlicht.

Ihr neuester Shader PTGI (kurz für »Path Traced Global Illumination«) bringt nun quasi Raytracing ins Spiel. Diese Beleuchtungstechnologie kennen wir normalerweise nur von modernen Spielen wie Battlefield 5 oder Metro: Exodus.

Warum nur »quasi« Raytracing? Tatsächlich nutzt PTGI nicht Ray-, sondern Pathtracing, was allerdings ganz ähnlich funktioniert.

Der Unterschied zwischen den beiden Varianten der Echtzeit-Beleuchtung liegt darin, dass Raytracing einzelne Lichtstrahlen und deren Reflektion und Schatten berechnet, Pathtracing dagegen berechnet gleich mehrere Strahlenbündel um eine sogenannte »global Illumination« zu erzeugen.

Und wie hübsch das Ganze dann letztlich in Bewegung wirklich aussieht, hat der Twitter-User notglacier in ein paar kurzen Video-Clips festgehalten:

Messing around a bit more



you can do indirect lighting and stuff now pic.twitter.com/X8q3msBen7