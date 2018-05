Lucasfilm und Disney bringen am 24. Mai mit Solo: A Star Wars Story einen weiteren Anthology-Film aus dem Star Wars Universum in die Kinos. Heute hat der Kartenvorverkauf für das Abenteuer mit dem jungen Han Solo begonnen.

Erste Prognosen: Besseren Kinostart als Rogue One

Erste Analysten prognostizieren bereits jetzt einen sehr guten US-Kinostart mit rund 160 bis 175 Millionen Dollar Einnahmen, berichtet Deadline. Damit würde der Film sogar den ersten erfolgreichen Anthology-Film Rogue One übertrumpfen. Hinzu kommt das verlängerte Startwochenende mit dem Memorial Day-Feiertag am Montag.

Rogue One hatte vor zwei Jahren satte 155 Mio. Dollar am ersten Wochenende in den US-Kinos eingespielt. Jedoch lief dieser im Dezember an, wie die beiden Star-Wars-Filme Episode 7: Das Erwachen der Macht (2015) mit 247 Mio. Dollar und Episode 8: Die letzten Jedi (2017) mit rund 220 Mio. Dollar am ersten Wochenende auch. Da hier schon das Weihnachtsgeschäft zum Tragen kommt, wird sich zeigen, ob die Analysten mit dem Han-Solo-Film tatsächlich Recht haben werden.

360°-Video: Seit beim Kartenspiel mit Han und Lando dabei

Inzwischen hat Lucasfilm ein neues Video veröffentlicht, das den Fans einen einmaligen 360° Erlebnis beim Kartenspiel mit Han Solo und Lando bietet, bei dem der Millennium Falken zum Einsatz kommt und den Besitzer wechselt.

Zusätzlich gibt es ein witziges Video mit Chewie für einen guten Zweck, bei dem sich die gesamte Crew des Films einschließlich dem Regisseur darüber beschweren, dass dem Wookiee der Ruhm ein wenig zu Kopf gestiegen sei - schließlich spielt er nicht die Hauptrolle im Film, was das zottelige Wesen aber ganz anders sieht.