Es ist angesichts des nahenden Starts des Kinofilms Solo: A Star Wars Story keine Überraschung: Der neue, kostenlose DLC für Star Wars: Battlefront 2 wird sich um den Weltraumschmuggler Han Solo drehen. Das gab EA gestern, einen Tag vor dem heutigen Star-Wars-Day (May the Fourth), über Twitter bekannt.

Die Reaktionen fielen bisher äußerst gespalten auf, um es positiv zu formulieren. Eine Menge Fans zeigen sich wenig beeindruckt. Der Top-Comment unter dem Tweet ist ein simpes »Nope«-GIF mit Obi Wan Kenobi, welches bereits über 1.000 Likes sammeln konnte.

Die meisten Fans, die sich negativ äußern, ärgern sich entweder immer noch über EAs Miktrotransaktions-Desaster von letztem Jahr oder rufen laut nach »Clone Wars«-Inhalten. Ein weiteres Problem: EA hat in den letzten Monaten recht wenig Content für den Shooter bereitgestellt. Stattdessen musste Entwickler DICE daran arbeiten das Fortschrittssystem zu überarbeiten, welches ursprünglich an optionale Mikrotransaktionen gekoppelt war.

Battlefront 2: Wie es sich neu erfinden will - und scheitert

Das hat offensichtlich Kapazitäten für die Bereitstellung von Gameplay-Inhalten gekostet. Nun gilt es in jedem Fall die Community so langsam wieder zu versöhnen, indem fesselnder Content bereitgestellt wird. Ob das mit einer »Han Solo«-Season gelingen kann, sei dahingestellt.

We’ve got a really good feeling about this.#StarWarsBattlefrontII: The Han Solo Season arrives this month. Details come out of hyperspace next week. pic.twitter.com/no3RQS4FJ5