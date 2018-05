Der neue Star-Wars-Film Solo: A Star Wars Story geht in Kürze in den Kinos an den Start. Und während der Kartenvorverkauf einen erfolgreichen US-Start verspricht, heizt Mark Hamill die Vorfreude der Fans mit einer Enthüllung noch einmal kräftig an.

Demnach werden die beiden Publikumslieblinge aus der Star Wars Saga ebenfalls im Anthology-Film mitspielen: Die Droiden R2-D2 und C-3PO.

Im Interview mit der Washington Post rutscht dem Luke-Skywalker-Darsteller die Neuigkeit heraus, da er sich für den Schauspieler Anthony Daniels freut, der nun tatsächlich in jedem einzelnen Star-Wars-Film als C-3PO mitspielen wird.

Angefangen vom ersten Krieg der Sterne-Film »Episode IV - Eine neue Hoffnung« (1977) unter der Federführung von Star-Wars-Schöpfer George Lucas bis hin zur neuen Film-Trilogie mit Episode 7 bis 9 (2015 - 2019) und dem Anthology-Film Rogue One (2016).

"Daniels hat sich so darüber gefreut, in jedem einzelnen Star Wars-Film aufzutreten. IN JEDEM EINZELNEN. Alle Prequels, dann ist er noch in Rogue One und in Solo... Ups! Ich hoffe das ist nicht - ähm... wie dem auch sei, er ist in jedem Star Wars-Film. Das ist jetzt keine allzu erschütternde Offenbarung - jeder Fan erwartet doch nichts anderes."

Han-Solo-Film kommt am 24. Mai in die Kinos

Auch wenn es das Fan-Herz höher schlagen lässt, ist das Auftauchen der beiden beliebten Droiden dann doch recht überraschend. Schließlich spielt der Han Solo-Film lange vor Rogue One und noch länger vor »Episode IV - Eine neue Hoffnung«, in dem wir und natürlich auch Han Solo mit Chewie die beiden Droiden kennenlernen durften. Es bleibt also spannend, wie man die beiden Figuren in die Geschichte eingebunden hat.

Zum Kinostart von Solo: A Star Wars Story am 24. Mai werden wir es wissen. Dann sehen wir auch erstmals das Kennenlernen von Han Solo und Chewie, und wie Han in den Besitz des Millennium Falken kommt.

Solo: A Star Wars Story - Bilder zum Kinofilm ansehen