Problemlos von 50 auf 60 - mit unserem Sonderheft zu World of Warcraft: Shadowlands

Ich bin ja seit … schon immer eigentlich nur ein Beobachter dessen, was in World of Warcraft passiert. Aber ich bin immer wieder erstaunt, welche mutigen Stunts und neue Ideen ihren Weg in die jeweiligen Erweiterungen schaffen.

Ein lautes »WTF?!« entfuhr mir, als ich über das neue Level Cap las. Von 120 zurück auf 60? Also eigentlich erst mal auf 50, um dann auf das neue Maximallevel von 60 zu klettern. Huch! Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs der Anpassungen, die sich Blizzard für die Schattenlande hat einfallen lassen. Die unsere WoW-Veteranen und Experten von Mein-MMO.de natürlich alle im neuen Sonderheft zu World of Warcraft: Shadowlands gebührend behandeln.

Legendäre Items, nur anders

Was ich ja gar nicht genug goutieren kann, ist, dass sich Blizzard offenbar ein Beispiel an meinem Lieblings-MMO (muss ich den Namen nennen?) genommen hat. Denn die Legendarys, die so manchen Spieler von WoW: Legion an den Rand des Wahnsinns getrieben haben (»NIEdroppt, was ich will!«), kehren zurück - nur dass ihr euch die Dinger nun einfach selbst herstellen könnt. Ähm. Lasst mich das »einfach« streichen. Ihr könnt die Legendarys nun herstellen. Wie das genau funktioniert, das lest ihr selbstredend auch in unserem Sonderheft.

Überhaupt soll das Crafting wieder mehr Stellenwert in WoW bekommen, inklusive neuer Herstellungsweisen. Damit ihr sofort gezielt loslegen könnt, haben wir entsprechende Guides im Heft.

Turm der Verdammten? Klingt sexy!

Untrennbar mit den Legendarys ist übrigens der Turm der Verbannten verknüpft. Torghast (echt cooler Name, Hut ab!) heißt das Ding ganz genau und das hat so ein bisschen was von einem Roguelike: Je weiter ihr kommt, desto stärker werdet ihr, eure Gegner allerdings auch. Und wenn ihr (zu oft) abnippelt … naja. Roguelike halt, man kennt das Prinzip.

Man kann den Turm auch ein bisschen mit der Mahlstrom-Arena in ESO vergleichen, allerdings darf man Torghast anders als die Arena auch mit einer Gruppe besuchen und muss nicht allein da rein.

Tatsächlich muss man da rein, Torghast ist an die Haupthandlung geknüpft, aber man muss sich nicht zwangsläufig bis zum Ende prügeln. Aber man kann's versuchen. Und das macht, laut unseren Autoren und ausgewiesenen WoW-Kennern, tatsächlich erstaunlich viel Laune.

Ein Pakt fürs Leben?

Eine der größten Neuerungen in Shadowlands sind die Pakte. Vier gibt es davon und sobald ihr Stufe 60 erreicht habt, entscheidet ihr euch für eine Mitgliedschaft bei einem der Vereine. Die Pakte kommen mit exklusiven Reittieren, Pets, Rüstungssets und Fähigkeiten wie beispielsweise mit der, schnell von einer zu einer anderen Position zu wechseln. Schattentor, die Signaturfähigkeit der Venthyr, macht es möglich.

Und nein, keine Sorge, das sind keine Pakte fürs Leben, ihr könnt eure Zugehörigkeit auch wechseln, müsst dann aber, um eure Loyalität zu beweisen und Zugriff auf all den coolen Clubkram zu bekommen, die jeweiligen Paktaufgaben nachholen.

Das Heft in der Schnellübersicht

Wir haben für euch unter anderem im Sonderheft:

Natürlich Klassen-Guides. Zu allen. Logisch. Wär ja sonst doof.

Selbstverständlich Crafting-Guides. Wegen goldenem Boden und so.

Logischerweise auch Instanzen-Guides

Wie die neue Levelphase abläuft

Was es mit den neuen Pakten auf sich hat

Welche Weltbosse euch wo auf die Mütze geben

Und einen echt umfangreichen Überblick, was in den Shadowlands eigentlich los ist

Außerdem: Blicke auf andere spannende MMOs, die schon draußen sind oder bald kommen

Weltbosse, die sich lohnen

Die Schattenlande kommen mit vier Zonen (jede ist einem der neuen Pakte zugeordnet). Und in jeder dieser Zonen treibt jeweils ein neuer Weltboss sein Unwesen.

Für jedes der Viecher braucht ihr einen möglichst gut gefüllten Schlachtzug. Das Zusammenklauben der Leute lohnt sich im Idealfall aber, denn die Viecher lassen Klamotten der Stufe 207 fallen - und das ist mehr, als ihr in den Instanzen abstauben könnt.

Zum Abschluss möchte ich auf den Fakt hinweisen, dass Shadowlands - obwohl das inzwischen gefühlt tausendste Addon für WoW - die bis dato meisten Vorbestellungen für sich verbuchen konnte. Der Hauptgrund ist eher nicht so erfreulich, denn der heißt wohl Corona. Aber hey, alles, was uns gut durch diese Zeit bringt, ist … gut.

In diesem Sinne: Passt auf euch auf und bleibt gesund.

- Petra

