Paramount entwickelt derzeit den Kinofilm Sonic The Hedgehog nach dem beliebten Spiele-Klassiker von Sega, jedoch löste der erste Trailer einen regelrechten Shitstorm auf Twitter und Co. aus. Grund war das etwas seltsame Design des blauen Igels mit Fell statt Stacheln, verstörenden Zähnen und zu dünnen Beinen.

Nur wenige Stunden später reagierte Regisseur Jeff Fowler mit dem Studio auf die heftige Resonanz der Fans und versprach eine rasche Überarbeitung des Designs. Jetzt wurden eventuell erste Bilder zu Sonics neuem Design geleakt.

Sollte es sich dabei tatsächlich um echte Aufnahmen handeln, zeigt sich bereits jetzt eine deutliche Verbesserung zum alten Design im ersten Trailer. Da bis zum Kinostart im Frühjahr 2020 noch etwas Zeit ist, muss es sich noch nicht um die finale Fassung handeln - vorausgesetzt, die Bilder sind echt.

#SonicMovie rumour: Multiple images featuring an alleged redesigned Sonic has surfaced online. This is a RUMOUR! We are working to confirm its authenticity. (h/t BestInTheGalaxy) pic.twitter.com/ZFLqBcANM5