Sonic the Hedgehog - Jim Carrey soll den Bösewicht Robotnik darstellen

Sega spendiert seinem Maskottchen Sonic zum 25. Jubiläum der beliebten Spielereihe erstmals einen Kinofilm. In all den Jahren gibt es neben den Spielen bereits diverse Zeichentrickfilme und -Serien.

Doch nun macht das Filmstudio Paramount aus Sonic the Hedgehog einen ersten Kinofilm als eine Mischung aus Realfilm mit CGI-Elementen. So wird der kleine blaue Igel als animierte Figur in Erscheinung treten, während alle anderen Rollen von Schauspielern besetzt wird.

Jim Carrey als Dr. Eggman aka Robotnik

Inzwischen steht auch so gut wie fest, wer den bekannten Gegenspieler Dr. Eggman darstellen wird: Der ehemalige Comedy-Star Jim Carrey verhandelt derzeit laut Hollywood Reporter um die Rolle des wahnsinnigen Wissenschaftlers Dr. Eggman, der als Bösewicht Robotnik die Weltherrschaft anstrebt. Ihm stellt sich unser Held Sonic und seine Freunde in den Weg.

Jim Carrey feierte vor allem in den 90er Jahren seine großen Kinoerfolge mit den Komödien »Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv« (1994), »Die Maske« (1994) und »Die Truman Show« (1998), gefolgt von »Der Grinch« (2000), »Bruce Allmächtig« (2003), »Der Ja-Sager« 2008) und der Filmreihe »Dumm und Dümmer« neben seinem Kollegen Jeff Daniels. Zuletzt gab Carrey mit dem Sequel Dumm und Dümmehr im Jahr 2014 sein Comeback, an seine großen Erfolge von damals konnte er bisher aber noch nicht anknüpfen. Vielleicht gelingt es ihm ja mit seiner Rolle als durchgeknallter Bösewicht im Sonic-Film.

Zur weiteren Besetzung gehören bisher Westworld-Star James Marsden und Tika Sumpter (Ride Along) besetzt, jedoch wurden noch keine weiteren Details über ihre Rollen verraten.

Deadpool-Regisseur entwickelt Spiele-Verfilmung

Für die Produktion des Kinofilms zeichnet sich Deadpool-Regisseur Tim Miller verantwortlich. Die Regie für die Spiele-Verfilmung Sonic the Hedgehog überlässt er jedoch dem Neuling Jeff Fowler, der mit seinem animierten Kurzfilm Gopher Broke mit einer Oscar-Nominierung belohnt wurde.

Das Drehbuch zum Sonic-Film schreiben die Autoren Patrick Casey und Josh Miller, während Oren Uziel das Skript den letzten Schliff gibt.

Ein deutscher Kinostart ist für den 12. Dezember 2019 geplant.