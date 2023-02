Sons of the Forest lässt es krachen: Neues Gameplay kurz vorm Release veröffentlicht

Diese Woche ist es so weit: Sons of the Forest, das aktuell meistgewünschte Spiel auf Steam, startet in den Early Access. Kurz vor dem Release haben die Entwickler noch einen neuen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der eindrucksvoll zeigt, wie sich zwei starke Aspekte aus dem Vorgänger weiter verbessert haben.

Neues Gameplay zeigt Basisbau, Kämpfe und Multiplayer

Der Vorgänger The Forest gilt bis heute als eines der besten Survivalspiele überhaupt: Ihr strandet in einem riesigen Wald, in dem euch kluge KI-Kannibalen auflauern.

Ständig hört man etwas rascheln und wenn man sich umdreht, kann man gerade noch einen der Eingeborenen in der Tiefe des Waldes verschwinden sehen - nichts für schwache Nerven!

Aber die dichte Atmosphäre und tolle KI sind nicht die einzigen Stärken. Besonders das ausgefeilte Crafting-System und die Kämpfe mit den soeben beschriebenen Feinden haben viel Lob bekommen.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt nun, wie sich diese Aspekte noch weiter verbessert haben:

Nachdem zu Beginn des Videos ein wenig Erkundung zu sehen ist, wird der Basisbau demonstriert: Wie schon im Vorgänger müsst ihr wohl zahlreiche Bäume abholzen, um euren eigenen Unterschlupf zu errichten. Das Bauen selbst läuft nun aber mit vielen schicken neuen Animationen ab, etwa wenn ihr Stützpfeiler an den Seiten eurer Hütte errichtet.

Auch die Kämpfe beeindrucken mit neuen Animationen: Bei Treffern mit dem Elektroschockstab sacken die Kannibalen zuckend in sich zusammen, bei Treffern mit der Shotgun aus nächster Nähe zerreißt es gar ihre Körper.

Besonders aufwendig scheinen aber die Animationen der unheimlichen Mutanten zu sein, die sich euch auf völlig unnatürliche Weise nähern. Und dass verletzte Feinde jetzt sogar verängstigt auf dem Boden davon robben, scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass die schon im Vorgänger kluge KI einige neue Überraschungen auf Lager hat.

Wie bereits erwähnt, erscheint die Early-Access-Version von Sons of the Forest diese Woche, genauer am 23. Februar. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob das aktuell meist gewünschte Spiel auf Steam etwas für euch sein könnte: Unser kurzes Quiz hilft euch weiter, wenn ihr zwei Minuten Zeit für ein paar Fragen habt.