Vielleicht habt ihr es schon im Netz oder bei dem ein oder anderen Streamer eures Vertrauens gesehen: Wer in Sons of the Forest überleben will, muss erfinderisch sein. Und wer bisher Probleme beim Jagen hatte, kann auf eine schottische Tradition und Sportart zurückgreifen: Baumstämme werfen. Die sind nämlich je nach Situation auch gerne mal effektiver, als herkömmliche Methoden, wie Bögen oder Äxte.

Wie das genau geht, zeigt euch Reddit-User FrostX3 in folgendem Clip:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Natürlich müsst ihr für den Baumstammwurf etwas Zielwasser getrunken und ein Gefühl für eure Reichweite haben. Das Gute ist aber: Die Baumstämme rollen nach dem Aufprall noch etwas weiter und nehmen die ein oder andere Ente auch noch im Nachgang mit ins Jenseits.

Ebenfalls vorteilhaft: ihr müsst nicht hinter den Tieren einzeln herrennen, sondern könnt direkt mehrere Tiere auf einmal jagen. Das spart vor allem Zeit und Nerven. Vorausgesetzt, die Tiere befinden sich wie oben im Video alle brav auf einem Haufen. Alternativ müsst ihr zum zweiten Wurf ausholen. Aber auch das ist kein Problem, wie ihr oben im Clip sehen könnt.

Das Ganze funktioniert übrigens auch mit Eichhörnchen und Hasen oder anderen kleinen Tieren. Wie eure Erfolgschancen bei größerem Kaliber wie Rehen oder gar Kannibalen aussieht, wurde noch nicht getestet. Ihr solltet allerdings aufpassen, dass ihr eure Freunde oder gar euch selbst damit nicht trefft. So ein Baumstamm tut dem Kopf nicht gut.

Solltet ihr die Methode aber ausprobieren, freuen wir uns über eure Erfahrungsberichte in den Kommentaren.

Sollte es euch übrigens mal an Baumstämmen mangeln, hilft euch ein aktueller Glitch dabei, eure Baustamm-Vorräte wieder aufzufüllen, sodass ihr unendlich Munition habt, um eure Wurftechnik zu perfektionieren.

Noch mehr Tipps und Tricks zu Sons of the Forest findet ihr bereits jetzt (siehe oben) und in den kommenden Tagen auf GameStar.de. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche absurden Tricks gefunden habt oder wo ihr aktuell Hilfe braucht.