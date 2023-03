Sons of the Forest: Interaktive Map mit allen Fundorten und Locations

Wertvolle Items sind in Sons of the Forest of gut versteckt. Diese Karte hilft euch dabei, sie aufzuspüren.

In Sons of the Forest fehlt eine echte Map, die euch bei der Orientierung auf der riesigen Insel weiterhilft. Stattdessen gibt es nur ein GPS-Gerät mit einem winzigen Bildschirm.

Für den optimalen Überblick haben unsere Kollegen von GamePressure eine Karte gebaut, auf der ihr nicht nur die ganze Map sehen könnt, sondern auch die wichtigsten Orte entdeckt.

Alle wichtigen Orte auf einer Map

Egal, ob ihr nach versteckten Höhlen, wertvollen Rohstoffen oder nützlichen Items sucht - in der folgenden Karte findet ihr alles Wichtige:

So funktioniert die Karte

Die Map ist interaktiv und bietet einige spannende Funktionen. So könnt ihr etwa bestimmte Kategorien ein- und ausblenden, indem ihr das Menü am linken Bildschirmrand nutzt.

Durch einen Klick auf die diversen Icons auf der Map könnt ihr euch zudem Screenshots und Beschreibungen einblenden lassen, die die markierten Orte noch genauer beschreiben.

Folgende Locations werden auf der Map dargestellt:

Höhlen (Graues Höhleneingang-Icon): In allen Höhlen lauern Mutanten auf euch, dafür winken am Ende wichtige Werkzeuge oder anderer Loot auf euch.

(Graues Höhleneingang-Icon): In allen Höhlen lauern Mutanten auf euch, dafür winken am Ende wichtige Werkzeuge oder anderer Loot auf euch. Kannibalenlager (Lila Schädel-Icon): Hier warten eine Kannibalen auf euch, die ihr bekämpfen müsst. Anschließend lassen sich aus diversen Behältern diverse Items looten.

(Lila Schädel-Icon): Hier warten eine Kannibalen auf euch, die ihr bekämpfen müsst. Anschließend lassen sich aus diversen Behältern diverse Items looten. Verlassene Lager (Rotes Haus-Icon): In diesen Lagern gibt es Loot und teilweise auch nützliche Items wie den Dosenöffner.

(Rotes Haus-Icon): In diesen Lagern gibt es Loot und teilweise auch nützliche Items wie den Dosenöffner. Ausgrabungsstätten (Pinkes Kreuz-Icon): Hier könnt ihr graben, wenn ihr die Schaufel besitzt.

(Pinkes Kreuz-Icon): Hier könnt ihr graben, wenn ihr die Schaufel besitzt. Absturzstelle (Rotes Helikopter-Icon): Die Absturzstellen dienen als Spawnpunkt beim Start eines neues Spiels. Hier gibt es außerdem immer viele nützliche Items.

(Rotes Helikopter-Icon): Die Absturzstellen dienen als Spawnpunkt beim Start eines neues Spiels. Hier gibt es außerdem immer viele nützliche Items. Transmitter (Lila Ausrufezeichen-Icon): Bei jedem Transmitter lassen sich wichtige Items finden, darunter auch Schusswaffen.

(Lila Ausrufezeichen-Icon): Bei jedem Transmitter lassen sich wichtige Items finden, darunter auch Schusswaffen. Ausrüstungskisten (Grüne Truhen-Icons): In den Kisten findet ihr hauptsächlich wichtige Crafting-Materialien.

(Grüne Truhen-Icons): In den Kisten findet ihr hauptsächlich wichtige Crafting-Materialien. Jagdgründe (Gelbe Tierschädel-Icons): Egal ob Elch, Möwe oder Schildkröte - an diesen Spots warten Tiere darauf, von euch (z)erlegt zu werden.

Was es in der Story von Sons of the Forest alles zu sehen gibt, seht ihr übrigens in unserem Video:

13:27 Sons of the Forest - Die Story erklärt

Diese praktischen Items lassen sich aktuell finden

Obwohl die Karte von Sons of the Forest schon mit allerlei interessanten Orten gefüllt ist, mangelte es uns im Test an Inhalten. Was das Survival-Spiel deshalb im Early Access noch leisten muss, diskutieren wir im GameStar-Podcast.

Benutzt ihr eine interaktive Karte beim Spielen von Sons of the Forest? Oder entdeckt ihr die Insel lieber ganz ohne Hilfestellungen? Gibt es Guides zum Survivalspiel, die ihr euch sonst noch von uns wünschen würdet? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare und erzählt auch, wie euch der Early Access des Hit-Nachfolgers bisher gefällt!