Sons of the Forest: Fan baut einen »Aufzug« und spart sich dadurch massig Zeit

Die Seilrutsche ist in Sons of the Forest überaus nützlich.

Treppen steigen ist nicht nur in der Realität ein Ärgernis, auch in Sons of the Forest raubt es euch Zeit und Energie. Zusätzlich kostet der Treppenbau nicht nur einige Stämme, sondern ist auch noch nervig kompliziert. Erst seit dem letzten Update könnt ihr überhaupt Wände an den Stufen entlang bauen!

Der Reddit-User Bossbatsky macht sich das (Über)Leben leicht: Er baut sich zwei Aufzüge, um in Null Komma Nichts auf der obersten Etage seines Gebäudes zu stehen. Die Konstruktion ist dabei so simpel wie genial.

Aufzug bauen in Sons of the Forest

Seine zwei Aufzüge zeigt uns Bossbatsky in einem kurzen Clip:

Eigentlich liegt es auf der Hand: Eine vertikale Seilrutsche! Dass ihr mit der Seilpistole auch bergauf rutschen könnt, ist den meisten Spielern vermutlich schon bekannt – aber so ein Winkel überrascht dann doch.

Damit ihr aber nicht direkt wieder herunter klatscht, muss ein Boden im oberen Stockwerk her. Hier wird’s jetzt spannend: Bossbatsky hat nämlich ein Loch im Fußboden gelassen, durch das euer Aufzug führt. Wenn ihr an der Seilrutsche also hängt, flutscht ihr durch das Loch hindurch – könnt aber nicht hindurchfallen, wenn ihr oben angekommen seid. Nur, wenn ihr per Seilrutsche wieder nach unten fahrt, könnt ihr euch durch das Loch quetschen.

Wenn sich nun der neue Gleiter auch noch mit dem Aufzug transportieren lässt, dann wäre diese Konstruktion als Abflugpunkt perfekt. Für den Erbauer dieses monströsen Turms wäre das sicherlich von Vorteil.

Werdet ihr euch auch so einen Aufzug in die Basis bauen oder haltet ihr euch lieber mit Treppensteigen fit? Und welche Baumöglichkeiten fehlen euch aktuell noch für Sons of the Forest? Das stark gewünschte Tor ist ja mittlerweile im Spiel, genau wie die verschließbaren Türen. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt!