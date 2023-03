Sons of the Forest hat kein Schnellreisesystem? Dann baut die Community es halt selbst

Mit dem neuen Gleiter und einem Haufen Baumstämme könnt ihr in Sons of the Forest in null Komma nichts die Map erkunden.

Die Insel in Sons of the Forest ist riesig. Um von A nach B zu gelangen, muss man schon einige Zeit einplanen. Damit diese Wanderungen auf das Mindeste reduziert werden, hat sich nun ein Spieler eine beeindruckende Konstruktion gebaut, womit er in Windeseile zu allen wichtigen Standorten der Map kommt.

Turmspringen

Höher als jeder Baum ragt der beeindruckende Turm von Reddit-User Ivy_Wings auf der Insel heraus. Der Weg nach oben lohnt sich aber nicht nur für die Aussicht: Mit dem neuen Gleiter kann er von dort oben an jeden wichtigen Loot-Punkt der Map fliegen.

Statt also einige Minuten zu dem gewünschten Ort zu laufen, steigt er in ein paar Sekunden auf seinen Turm und gleitet blitzschnell rüber. Der Nachteil besteht natürlich, dass er für den Rückflug erst eine erhöhte Position finden muss. Deshalb hat Ivy_Wings eigenen Aussagen zufolge einen recht tiefen Punkt der Map für seine Basis ausgesucht, um den Heimflug zu erleichtern.

Der Gleiter ist seit dem ersten großen Update von Sons of the Forest auf der Insel versteckt. Wo ihr das nützliche Item findet, verraten wir euch hier:

Sons of the Forest So findet ihr den neuen Gleiter - Guide mit Fundort auf der Map von Vali Aschenbrenner

Das ist auch nicht die erste beeindruckende Konstruktion der Community, um sich schnellstmöglich auf der Karte fortzubewegen. Mit einer riesigen Seilrutsche über die gesamte Map wurde auch schon herumexperimentiert.

Um den Aufstieg des Turms zu erleichtern, könnte sich Ivy_Wings vielleicht auch noch die Seilpistole zu Nutzen machen. Bleibt jedoch die Frage, ob sich dieser Extra-Aufwand lohnen würde. Immerhin gibt der User an, dass er für den Turm bereits acht Stunden benötigte – das war’s seiner Meinung nach aber wert.

Werdet ihr euch auch von seinem Turm inspirieren lassen oder sind die acht Stunden Bauzeit für euch zu viel Aufwand? Was war das beeindruckendste Gebäude in Sons of the Forest, was ihr bisher gesehen habt? Und welche Methode habt ihr bisher genutzt, um euch schnell auf der Kannibalen-Insel fortzubewegen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!