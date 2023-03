Sons of the Forest: Ihr könnt echt beeindruckende Gebäude bauen - trotz weniger Möglichkeiten

Sons of the Forest erobert die Welt gerade im Sturm, jetzt in diesem Moment zocken über 160.000 Menschen gleichzeitig - und wir sind noch nicht im Feierabend. Viele kämpfen in erster Linie ums Überleben, andere prügeln im Koop Kannibalen die schlechten Manieren aus dem Gesicht und wieder andere wollen vor allem eines: bauen!

Leider bietet Sons of the Forest im Early Access noch nicht wirklich viele Optionen, gerade bei den Einrichtungsgegenständen. Ihr könnt erste Stühle craften, einen Tisch samt Bett, ein Regal, aber darüber hinaus erreicht ihr schnell das Ende der aktuellen Möglichkeiten.

Doch das bremst die Community nicht aus. Auf Reddit finden sich diverse sehr coole Bauten, die euch als Inspiration und Beweis dienen können, was in Sons of the Forest aktuell schon möglich ist. Denn zumindest das freie Aneinanderfügen von Baumstämmen und Holzplanken gibt euch gewisse kreative Freiheiten. Das zeigt diese Berghütte hier sehr schön:

Viele coole Bauten nutzen Schrägen, um das Ganze optisch aufzuwerten. Das Survival-Handbuch lehrt euch vor allem Flachdächer und eckige Strukturen, aber mit schrägen Halb- oder Viertelstämmen könnt ihr eben auch Dachschrägen oder Eck-Elemente konstruieren.

Blöd nur: Aktuell gibt's noch keine wirklich gute Möglichkeit, offene Dreiecke zu füllen. Das seht ihr auch in der Hütte oben: Streng genommen ist die ganz schön luftig. Ihr könnt die Schrägen sogar in unterschiedlichen Winkeln anbringen und so eine natürlich abflachende Hütte bauen, das sieht dann so aus:

Die Hütte im Video baut außerdem sehr schön andere Gegenstände ein, die ihr normalerweise nicht in euer Wohnzimmer packen würdet, beispielsweise eine Vogelscheuche. Außerdem gibt's einen Freibereich mit Fleischtrocknern, einen Balkon mit kleinen Gemüsegärtchen.

Auch über Türmechanismen wird derzeit viel diskutiert. Wollt ihr eure Tür für Menschenfresser abschließen, gibt's im aktuellen Build bloß Workarounds. Zum Beispiel könnt ihr eine Papierscheibe an die Tür tackern, die das Ding für alle verschließt - auch für euch. Logisch. Alternativ könnt ihr einen Stock in Steinen vor der Tür platzieren, das hält nur die KI draußen. Mehr Tipps zu Sons of the Forest findet ihr hier: