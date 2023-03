Sons of the Forest: Neuer Patch bringt kleines Feature mit großer Wirkung

Kein Grund zum Schreien! Dank dem zweiten Hotfix für Sons of the Forest gibt's endlich eine anständige Quickslot-Funktion.

Das hektische Wühlen durch den Rucksack hat endlich ein Ende! Denn mit seinem neuesten Update hat Sons of the Forest endlich eine richtige Hotkey-Funktion erhalten. Damit macht das circa 300 MB kleine Update einen riesigen Unterschied.

Alles, was ihr zu Hotfix 2 wissen müsst

Hotfix 2 wurde gestern, am 28. Februar 2023 um 20:21 Uhr nach deutscher Zeit bei Steam veröffentlicht.

Wie groß ist der Download?

Hotfix 2 ist 344 MB groß, das Update solltet ihr schnell heruntergeladen haben.

Die Patch Notes zu Hotfix 2 sind schnell zusammengefasst und lauten wie folgt:

Hotkey-System für Maus/Tastatur ergänzt. Hotkeys können im Inventar zugewiesen werden, indem beim Hovern über dem Item eine der Ziffern zwischen 0 und 9 gedrückt wird.

Ein Hinweis zu den Hotkeys wurde im Ladebildschirm ergänzt.

Der Hinweis zum Überspringen von Cutscenes wurde verbessert; der erscheint jetzt kurz am Anfang [einer Zwischensequenz] oder wenn Tasten gedrückt werden, die man üblicherweise zum Überspringen nutzt (wie Escape, die Leertaste, und so weiter).

Bei den Hinweisen im Ladebildschirm wurde ein Tutorial für den schweren Angriff ergänzt.

Die Zurück-Taste (standardmäßig Escape) schließt nun das Tutorial-Buch, das Konstruktions-Buch und die Tasche greifen -Interaktion.

Kleines Feature mit großer Wirkung

Wie ihr vielleicht feststellt, bleiben die neuen Inhalte für Sons of the Forest durch Hotfix 2 ziemlich überschaubar. Das ist in Anbetracht des neuen Hotkey-Features aber gar nicht mal so schlimm. Denn zuvor ließen sich neue Waffen oder Gegenstände nur sehr gemächlich und umständlich ausrüsten - wir haben sogar einen Guide dazu geschrieben!

Mit den richtigen Quickslots ist jetzt alles anders: Bestimmte Items müssen nicht erst umständlich aus dem Rucksack gekramt werden, sondern lassen sich per simplen Tastendruck in die Hand nehmen. Wie aus den Patch Notes bereits hervorgeht, müsst ihr dafür einfach nur mit der Maustaste über das entsprechende Item fahren und dann eine der Zahlentasten zwischen 0 und 9 drücken.

Im laufenden Spiel könnt ihr nun so blitzschnell zwischen verschiedenen Waffen wechseln, während hungrige Kannibalen an euren schmackhaften Schenkeln zu nagen versuchen oder Kelvin einen freundlich gemeinten Baumstamm in eure Richtung pfeffert. Ein Traum!

Was haltet ihr von der nachträglichen Ergänzung einer Hotkey-Funktion? Welche neuen Features würdet ihr euch neben Quickslots für zukünftige Updates und Patches von Sons of the Forest wünschen? Wie gefällt euch die Early Access-Phase des Survival-Spiels bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!