Sons of the Forest: Patch hat uns unfreiwillig zum Kannibalen gemacht, Entwickler bessern schnell nach

Wer in Sons of the Forest vom Menschenfleisch nascht, ist grundsätzlich in guter Gesellschaft.

Wer kennt das nicht: Eigentlich will man gerade mit einem abgetrennten Bein einem hässlichen Mutanten auf die Mütze gehen, schon geht der Hunger mit einem durch und das Körperteil landet im eigenen Magen und nicht im Gesicht unseres Widersachers. Solche Szenen spielen sich (hoffentlich) nur in Sons of the Forest ab.

Versehentlich vom Mensch genascht

Zumindest im kurzen Zeitfenster zwischen den letzten beiden Patches: Hotfix 2 brachte endlich eine richtige Hotkey-Funktion, die uns erlaubte, im Eifer des Gefechts schnell zwischen verschiedenen Waffen und Ausrüstungsgegenständen zu wechseln. Alle Infos zum erst kürzlich veröffentlichten Update findet ihr hier.

Allerdings enthielt das Update einen kleinen Fehler, der uns unfreiwillig zum Kannibalen machte: Wer über die Quickslot-Funktion etwa ein loses Bein oder einen abgetrennten Arm auszurüsten versuchte - Dinge, die man in Sons of the Forest nun mal mit sich herumträgt - vertilgte stattdessen den (offensichtlich) unwiderstehlichen Snack.

Doch keine Sorge, das Studio Endnight Games hat schnell nachgebessert und den Fehler mit einem neuen Patch bereits wieder aus dem Spiel geworfen. Hotfix 3 ist bereits seit gestern Abend auf Steam zum Download verfügbar - alle Infos zum Release, der Downloadgröße und den Patch Notes entnehmt ihr den folgenden Zeilen.

Alles, was ihr zu Hotfix 3 wissen müsst

Hotfix 3 wurde gestern, am 1. März 2023 um 20:36 Uhr nach deutscher Zeit veröffentlicht.

Wie groß ist der Download?

Hotfix 3 ist bei Steam circa 332 MB groß.

Die offiziellen Patch Notes von Hotfix 3 lauten wie folgt:

Fix für Fehler, der die Trinkflasche entfernt hat, wenn sie über einen Hotkey benutzt wurde.

Arme und Beine werden jetzt ausgerüstet und nicht gegessen, wenn man sie über einen Hotkey auswählt.

Fix für den Fehler, bei dem der Hotkey-Button aus der Inventar-Ansicht herausgeglitcht ist.

Hotkey-Icon gefixt, das zuvor den ersten Hotkey für alle nicht ausgewählten Gegenstände angezeigt hat.

Fehler behoben, durch den der Helldoor Collider bestimmte Interaktionen nicht geblockt hat.

Zu Sons of the Forest haben wir neben einem Test übrigens eine Menge nützliche Guides, die euch beim Spielen der Early Access-Version weiterhelfen. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick in unsere Artikel, solltet ihr Hilfe oder ein wenig Inspiration brauchen.

Wie zufrieden seid ihr mit dem aktuellen Zustand von Sons of the Forest in der Early-Access-Phase? Welche neuen Features und Verbesserungen würdet ihr euch für die Zukunft des Survival-Spiels wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!