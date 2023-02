Sons of the Forest: In 3 Minuten über die ganze Map - Spieler enthüllt beeindruckende Seilrutsche

Die Karte in Sons of the Forest ist riesig und es gibt auch keine Schnellreisefunktion, mit der man in sekundenschnelle von A nach B gelangen kann.

Die beste Möglichkeit für einen schnellen Transport ist deshalb die Seilrutsche: Für diese müsst ihr zunächst die Seilpistole finden und anschließend Ziplines zwischen Bäumen, Pfosten und anderen Strukturen spannen, an denen ihr dann flink über die Karte zischen könnt.

Ein Spieler und seine Freunde haben nun eine ziemlich beeindruckende Seilrutsche gebaut, mit der sie innerhalb von nur drei Minuten die komplette Map überqueren können.

Falls ihr Hilfe beim neuen Survival-Hit benötigt, könnt ihr übrigens einen Blick in unsere umfangreiche Komplettlösung werfen:

Mehr zum Thema Sons of the Forest - Komplettlösung: So schafft ihr die Story von André Baumgartner

In drei Minuten die ganze Karte von Sons of the Forest überqueren

Auf Reddit teilte der Spieler namens Chill-Zombie das beeindruckende Bauwerk seiner Freundesgruppe. Die Spieler haben ihre Basis im Westen der Karte errichtet, in der Nähe des verlassenen Camps, in dem man den Dosenöffner finden kann.

Von dort aus hat die Gruppe zahlreiche Seilrutschen zwischen Gebäuden, Bäumen und Pfosten errichtet, um so in Rekordzeit die Spitze des verschneiten Berges - und somit fast das andere Ende der Karte - erreichen zu können.

Das Ganze ist nicht nur praktisch, sondern liefert auch einen tollen Überblick über die malerische Umgebung (und das ein oder andere Kannibalenlager) - aber seht am besten selbst in folgendem Video:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Noch mehr Sons of the Forest

Neben der riesigen Seilrutsche passieren in den ersten Tagen nach dem Early Access Release von Sons of the Forest haufenweise andere kuriose Geschichten. Manche Spieler gehen etwa mit Baumstämmen bewaffnet auf Vogeljagd, während der tollpatschige KI-Begleiter Kelvin sich zum heimlichen Star gemogelt hat.

Habt ihr jetzt Bock, eine eigene Seilrutsche über die ganze Map zu errichten? Oder geht ihr lieber Fuß und haut nebenbei ein paar nervige Kannibalen zu Brei? Schreibt es uns in die Kommentare!