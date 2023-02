Sons of the Forest kassiert traumhafte Steam Reviews, aber traut dem Braten nicht zu sehr

Nennt uns pessimistisch , aber die vielen verbockten Releases der letzten Jahre schüren nicht unbedingt Zuversicht, wenn ein Spiel mehrfach verschoben wird und dann wider Erwarten doch im Early Access erscheint. Und so ging es auch vielen Fans: Würde Sons of the Forest in die großen Fußstapfen des fantastischen Vorgängers treten oder nach all dem Hin und Her um den Release als spielgewordener Bandsalat erscheinen?

Normalerweise melden Steam Reviews kurz nach Release sehr gut den Wasserstand, wenn es Probleme gibt. Doch bei Sons of the Forest sieht die Sache aktuell ein bisschen kompliziert aus.

Was verraten die Steam Reviews über Sons of the Forest?

Sons of the Forest steht bereits unmittelbar nach Release bei 89 Prozent positiven Bewertungen - und dieser Score basiert auf einem beachtlichen Datensatz von über 12.000 Leuten, die ihren Senf oder zumindest ihren Daumen bei Steam hinterlassen haben. Das klingt erstmal super, doch ihr müsst euch auf der Steam-Seite aktuell durch bergeweise positive Meme-Kommentare wühlen, um mal konkrete Aussagen zum Spiel zu finden.

Wir überlassen es euch selbst, die Myriaden von Sex-Jokes zu übersetzen, am konstruktiven Ende des aktuellen Spektrums finden sich dann aber doch viele ernstgemeinte Bewertungen wie diese hier:

Ich hatte echte Bedenken, weil das Spiel so kurz vor dem Release auf Early Access umgestellt wurde, aber jetzt nach knapp 5 Stunden sind diese fast vollständig verflogen. Es gab keine massiven Crashes, nervige Bugs und das Spiel lief auf meinem Setup (i5-8600, 1070 GTX, 16GB RAM) auf fast komplett Ultra (nur Sichtweite auf Mittel, Vsync und 60 FPS cap) ohne große Ruckler oder Freezes und die Graka selbst kam selten über 90 Prozent. Und es sieht echt gut aus. Keine generischen Baum/Stock/Stein etc. Klone. Ein Haufen Zweige auf dem Boden sieht aus wie ein Haufen Zweige, keiner gleicht dem anderen. Bei anderen Items dasselbe. Wenn das Wasser an die Küste spült kann man sehen wie der Boden nass wird und dann langsam wieder trocknet. So viele geile Details. Ich habe bisher nur zwei der verschiedenen Gegnertypen getroffen und selbst die zeigen deutliche Unterschiede in Aussehen und Kampfverhalten. Obwohl beide normale Humanoide sind, ist schon aus der Entfernung erkennbar, wer sich nähert. (Es sei den sie hocken im Gebüsch und springen dich an) Und das Bausystem ist absolute Sahne. Es ist jetzt deutlich komplexer geworden große Strukturen zu bauen aber es ist so intuitiv gemacht, dass es nicht lange braucht es zu verstehen und es gibt einem wirklich das Gefühl, jetzt ein Haus, Zaun der Bollwerk zu bauen. Steam-Nutzer Softwerker

4:09 Helikopterabsturz in Sons of the Forest: Die ersten Minuten im Steam-Hit

Wieso gibt es so viele Fake-Reviews?

Weil der Steam Store zum Launch abgeraucht ist, finden sich viele Quatsch-Bewertungen, die den Daumen eher ironisch abgeben:

Mich hat vor allem überzeugt, dass Sons of the Forest so eine gute Performance hat, dass es den ganzen Steam Shop weghaut und die Server für eine Stunde lahm legt. Steam-User LuPI

Oder hier:

Download und Shop down machen das Spiel erst richtig geil. Steam-User LeXX

Oder - seufz - hier einer der am hilfreichsten bewerteten Kommentare:

Der Erwerb dieses wunderbaren Spiels verlieh mir eine Erektion. Game of the Year 2023. Steam-User Graf Toasty

Und zumindest der Kollege hier schlägt eher lyrische Klänge an:

Ich stieß auf eine Meeresschildkröte und taufte sie Tobi. Wir spielten zusammen. Lachten. Weinten. Dann kam die Dunkelheit. Und der Hunger.



Ich habe Tobi gegessen.



10/10

Ernsthafte Kritik am Spiel

Am unteren Ende des Kritik-Spektrums gibt es aber auch ernsthaft formulierte Kritik am Spiel. Hier wird vor allem der mangelnde Umfang und die mangelnde Tiefe der Early-Access-Version bemängelt. Repräsentativ für viele kritische Stimmen etwa diese hier:

Das Spiel enttäuscht mich sehr. 90 Prozent der bisherigen Spielzeit verbringe ich mit sinnlosem Rumlaufen und Höhlen-Abgrasen. Die KI liefert kaum Herausforderung. Die Map ist langweilig, bietet keine spannenden Schauplätze. Größer heißt nicht immer Besser. Es gibt noch keinen Bossfight, keine Herausforderungen, keine Story, alles sehr, sehr unfertig.

Oder User Pasukaru:

Bisher eher ein The Forest 1 2.0, die Welt ist zwar viel größer als in Teil eins, wirkt aber auch umso leerer beziehungsweise eintönig. Paar mehr Möglichkeiten beim Bauen, paar mehr Waffen und unnötige NPCs die mir hinterherlaufen. Story ist wie in Teil 1 auch nicht der Rede wert. Paar Bugs hatte ich leider auch, Performance ist top. Insgesamt hatte ich mehr erwartet, würde sogar fast sagen das mir Teil eins besser gefallen hat.

Was macht man jetzt daraus?

Es lässt sich aktuell schwer einschätzen, wie viel Prozent der positiven Steam Reviews ernsthafte Auseinandersetzungen mit dem Spiel darstellen. Bei über 12.000 Stimmen dürften statistisch sehr, sehr viele Leute Sons of the Forest aufrichtig mögen, allerdings müsst ihr euch eben auch durch Unmengen von Quatsch-Rezensionen scrollen.

Fakt ist: Es findet sich handfestes Lob über das Crafting, das Bauen, die Kämpfe, aber eben auch Kritik am mangelnden Umfang der 29 Euro teuren Early-Access-Version - gerade im Vergleich zum Vorgänger The Forest, der über die Jahre natürlich zu einem ordentlichen Umfangsmonsterchen herangewachsen ist.

Habt ihr das Spiel schon ausprobiert? Seid ihr begeistert oder eher ernüchtert? Haut uns euer Urteil gerne in die Kommentare.