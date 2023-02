Sons of the Forest: Verkaufszahlen schießen parallel zum Steam-Erfolg in die Höhe

Bei Entwickler Endnight Games knallen die Sektkorken: Sons of the Forest ist ein Verkaufserfolg, die ersten Zahlen sehen extrem beeindruckend aus. Demnach hat das Survivalspiel bereits kurz nach Release auf Steam mehr Käufer gefunden als so mancher AAA-Flop.

Wie die Entwickler auf Twitter verkündeten, griffen allein in den ersten 24 Stunden seit Erscheinen der Early-Access-Version über zwei Millionen Spieler zu Sons of the Forest. Bei einem Preis von knapp 29 Euro kann sich jeder ausrechnen, was diese Menge an verkauften Exemplaren in Sachen finanzieller Erlöse bedeutet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Falls nicht, haben wir es für euch getan: Sons of the Forest hat in kürzester Zeit 59 Millionen Euro Umsatz erwirtschaftet. Davon gehen natürlich noch allerlei Kosten ab, unter anderem 30 Prozent an Valves Online-Plattform Steam. Am Ende dürfte dennoch ein hübsches Sümmchen übrigbleiben, das die weitere Entwicklung des Survivalspiels sichern sollte.

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt, haben wir für euch die ersten Minuten als Video aufgenommen. Dabei spielt auch Community-Liebling Kelvin eine tragende Rolle:

4:09 Helikopterabsturz in Sons of the Forest: Die ersten Minuten im Steam-Hit

In allen Bereichen spitze

Der Erfolg auf Steam überrascht nicht, wenn man sich die anderen großartigen Zahlen zu Sons of the Forest anschaut. So wurde der Launch-Rekord in Sachen gleichzeitig aktiver Spieler vom 23. Februar 2023 inzwischen noch einmal überboten; 411.999 Spieler trieben sich in der Spitze in den virtuellen Wäldern von Entwickler Endnight Games herum.

Inzwischen steht der Zähler für die »sehr positiven« Steam-Reviews bei fast 39.000 Nutzermeinungen. Auf Twitch schauten zeitweise über 769.000 Zuschauer das Survivalspiel. Der Early-Access-Start von Sons of the Forest ist also gemäß jedweder Metrik ein riesiger Erfolg.

Sechs bis acht Monate wollen sich die Entwickler noch für den finalen Release Zeit nehmen, die Roadmap verspricht vor allem neue Items und zu bauende Gebäude, aber auch weitere Spielmechaniken und mehr Story-Elemente. Wer will, kann das Spiel allerdings schon jetzt durchspielen.

Gehört ihr auch zu den über zwei Millionen Käufern von Sons of the Forest? Wie waren eure Erfahrungen mit dem Spiel? Schreibt es uns in den Kommentaren!