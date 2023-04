Sons of the Forest: Im neuen Update steckt mehr drin, als es den Anschein hat

Neben anderen neuen Inhalten wurde die Speicherfunktion in Sons of the Forest mit dem vierten Patch verbessert.

Wie schnell doch die Zeit auf einer Kannibalen-Insel vergeht – schon wieder sind zwei Wochen vorbeigezogen! Sprich, Sons of the Forest hat das nächste Update erhalten. Das wirkt im ersten Moment zwar unscheinbar, enthält aber doch die ein oder andere wichtige Änderung.

Mal wieder gibt es einen neuen Gegenstand auf der Insel zu finden – mit der Action Cam könnt ihr euch Videos ansehen, die etwas mehr zur Hintergrundgeschichte von Sons of the Forest verraten. Außerdem könnt ihr neue Laptops auf der Karte finden, die euer Interesse wecken sollen.

An gänzlich neuen Inhalten spart der vierte Patch – dafür wird aber viel an den bereits existenten Inhalten geschraubt, unter anderem:

Speicherstände können frei benannt werden

Kelvin kann jetzt zwei Baumstämme gleichzeitig tragen

Die Nachtsichtbrille lässt euch nun noch heller sehen

Die Kampfanimation zwischen Timmy und dem Demon Boss wurde erweitert

Kannibalen haben einige neue Animationen erhalten – Verhaltensweisen unterscheiden sich beispielsweise zwischen Männern und Frauen

Eine riesige Liste an Bugfixes ist auch mit im Update enthalten

Besonders Kelvins Tragkapazität und die benennbaren Speicherstände waren große Anliegen in der Community, bei der Endnight Games nun reagiert hat. Aber nicht nur das: Die Entwickler haben auch bestätigt, dass der Holzschlitten aus dem Vorgänger im nächsten Update zurückkehren wird! Den wünschen sich viele Spieler schon seit Release.

Die gesamten Patchnotes des Updates findet ihr auf der zweiten Seite des Artikels.

Hättet ihr euch mehr Inhalte für den Patch gewünscht oder findet ihr die Entscheidung von Endnight Games richtig, erst die bereits bestehenden Inhalte zu verbessern? Und freut ihr euch schon auf den Holzschlitten oder ist der mit den Seilrutschen für euch in Sons of the Forest irrelevant geworden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!